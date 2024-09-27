Джонни Депп посетил детскую больницу в Испании

Актер Джонни Депп с маленьким пациентом. Фото: x.com/donostiakoosp/

Популярный голливудский актер и звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп навестил детей из университетской больницы в Испании. Он развлекал маленьких пациентов в образе своего героя из "Пиратов Карибского моря" капитана Джека Воробья.

Об этом пишет People.

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В четверг, 26 сентября, в образе своего героя из "Пиратов Карибского моря" капитана Джека Воробья, Депп посетил детей из университетской больницы Доностия в Сан-Себастьяне. 61-летний актер находится в Испании на кинофестивале в Сан-Себастьяне, и в свободное от мероприятия время он решил поддержать юных пациентов, которые ведут борьбу с болезнью.

В больнице Депп пообщался и поиграл с пациентами, которые находились в отделении педиатрии и онкологии.

Актер смеялся вместе с детьми и играл свою звездную роль Джека Воробья.

"От имени всего персонала Университетской больницы Доностии мы хотели бы выразить нашу безграничную благодарность Джонни Деппу за его время, поддержку и энергию, а также за содействие в организации этого визита", — говорится в сообщении больницы.

Джонни Депп с малышом. Фото: x.com/donostiakoosp/

Джонни Депп посетил больницу. Фото: x.com/donostiakoosp/

Напомним, соблазнительная дочь Джонни Деппа снялась в откровенной фотосессии. А также бывший адвокат Эмбер Герд рассекретил приватную информацию, которую нашел о Джонни Деппе.