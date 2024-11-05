Фильм "БожеВільні" попал в скандал из-за актера-изменника - подробности

Кадр из фильма "БожеВільні". Фото: скриншот

Украинский фильм "БожеВільні" сразу после премьеры оказался в центре скандала. В ленте зрители заметили актера Романа Якимчука, который во время войны сбежал в РФ и поддержал оккупантов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробности инцидента.

Читайте также:

Скандал вокруг фильма "БожеВільні"

Якимчук получил одну из второстепенных ролей в ленте, которую снимали еще до начала полномасштабной войны. Сразу после съемок в украинском кино скандальный актер скрылся в РФ и поселился в Москве.

Как отметила в Telegram журналистка Алина Доротюк, сейчас Якимчук активно пытается строить карьеру и стране-агрессорке и даже успел сняться в фильме с российскими актерами, поддерживающими кровавый режим.

В компании Film.ua уже отреагировали на скандал вокруг фильма. Как отметили представители продакшна в комментарии "Суспільне Культура", к сожалению, переснять или вырезать сцены с одиозным актером не удалось.

По словам создателей фильма, локации, на которых его снимали, уже не существуют и заново собрать весь актерский состав вместе невозможно.

"На наш взгляд, здесь важнее вопрос, о чем фильм "БожеВильные" и какие месседжи он несет. Наш фильм пропагандирует свободу и вдохновляет сопротивляться врагу несмотря на трудности, что является довольно ценным в наше время ресурсом. Мы решили не правильным и не справедливым перечеркнуть вклад и работу других актеров над проектом из-за этого персонажа. Поэтому фильм вышел в прокат именно в такой версии и монтаже, и продолжает собирать залы и положительные отзывы зрителей", — отметили в Film.ua.

Кадр из фильма "БожеВільні" (Роман Якимчук справа). Фото: скриншот

Отметим, что фильм "БожеВільні" основан на реальных историях. Лента рассказывает о системе репрессий в Советском Союзе, когда всех "врагов" власти отправляли не в лагеря и тюрем, а в психиатрические больницы. Главный герой Андрей Довженко попадает в одно из таких учреждений и должен избрать — послушно сотрудничать с этой системой или терпеть в надежде рассказать миру правду.

Ранее стало известно, что покойная королева Елизавета появится в любимом блокбастере.

Также мы писали, что Джонни Депп впервые за шесть лет получил главную роль в Голливуде.