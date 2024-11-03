Королева Єлизавета отримала роль у голлівудському блокбастері - фото, відео

Покійна королева Єлизавета з'явиться у голлівудському блокбастері
Покійна королева Єлизавета II несподівано з'явиться у голлівудському фільму. Її Величність отримала роль камео у третій частині її улюбленого фільму "Пригоди Паддінгтона".
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Королева Єлизавета з'явиться у фільмі про Паддінгтона
Прем'єра стрічки "Пригоди Паддінгтона в Перу" у Великій Бритнії запланована на 8 листопада, в той час як в українських кінотеатрах показ відбудеться з 16 січня 2025 року.
Покійна королева з'явиться у епізодичній ролі у фільмі. За сюжетом вона п'є післяобідній чай з Паддінгтоном у палаці.
Цей кадр був знятий для короткого відео в рамках святкування її платинового ювілею у 2022 році, а згодом увійшов до повнометражного кіно.
У королівській родині позитивно відреагували на таку пропозицію від режисерів. Як відомо, кумедний ведмедик був одним із улюблених персонажів Єлизавети II.
"Королівська родина, насправді, дуже щаслива, що так відбулося", — поділилася продюсерка фільму Розі Елісон.
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