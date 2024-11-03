Королева Єлизавета отримала роль у голлівудському блокбастері - фото, відео

Королева Єлизавета. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Покійна королева Єлизавета II несподівано з'явиться у голлівудському фільму. Її Величність отримала роль камео у третій частині її улюбленого фільму "Пригоди Паддінгтона".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Королева Єлизавета з'явиться у фільмі про Паддінгтона

Прем'єра стрічки "Пригоди Паддінгтона в Перу" у Великій Бритнії запланована на 8 листопада, в той час як в українських кінотеатрах показ відбудеться з 16 січня 2025 року.

Покійна королева з'явиться у епізодичній ролі у фільмі. За сюжетом вона п'є післяобідній чай з Паддінгтоном у палаці.

Цей кадр був знятий для короткого відео в рамках святкування її платинового ювілею у 2022 році, а згодом увійшов до повнометражного кіно.

Королева Єлизавета у фільмі про Паддінгтона. Фото: instagram.com/theroyalfamily

У королівській родині позитивно відреагували на таку пропозицію від режисерів. Як відомо, кумедний ведмедик був одним із улюблених персонажів Єлизавети II.

"Королівська родина, насправді, дуже щаслива, що так відбулося", — поділилася продюсерка фільму Розі Елісон.

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