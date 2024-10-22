Стало відомо, хто був поруч із королевою Єлизаветою в останні миті життя - подробиці

Були поруч до кінця — з ким королева Єлизавета провела останню годину життя
Останні години свого життя покійна королева Єлизавета провела поруч із найближчими. Стало відомо, хто підтримував її величність до останньої хвилини.
Як пише The Mirror, подробиці з'явилися книзі "Чарльз ІІІ: новий король, новий двір" Роберта Хардмана.
Хто був із Єлизаветою II в останні години її життя
Біограф королівської родини розповів, що король Чарльз та королева Каміла провели останню годину поруч із ліжком її величності.
Також до останніх хвилин доглядала за королевою ї її донька, принцеса Анна. За словами королівських експертів, це показує міцний сімейний зв'язок між монаршою родиною.
Окрім членів королівської родини поруч із Єлизаветою II була її гардеробниця та священнослужитель із сусідньої церкви.
Як поділився особистий секретар королеви Едвард Янг, її величність пішла з життя "мирно та спокійно" уві сні.
З біографії також стало відомо, що король Чарльз після години із матір'ю одразу подзвонив синам з проханням приїхати. Після цього монарх вирушив збирати гриби неподалік, аби провітрити голову. В цей момент, йому повідомили, що королева пішла з життя та вперше назвали "Ваша Величність".
Нагадаємо, під час візиту до Австралії король Чарльз опинився в центрі скандалу.
Також стало відомо, чому між принцом Вільямом та королевою Камілою виникла серйозна суперечка.
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