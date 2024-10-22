Стало відомо, хто був поруч із королевою Єлизаветою в останні миті життя - подробиці

Королева Єлизавета. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Останні години свого життя покійна королева Єлизавета провела поруч із найближчими. Стало відомо, хто підтримував її величність до останньої хвилини.

Як пише The Mirror, подробиці з'явилися книзі "Чарльз ІІІ: новий король, новий двір" Роберта Хардмана.

Читайте також:

Хто був із Єлизаветою II в останні години її життя

Біограф королівської родини розповів, що король Чарльз та королева Каміла провели останню годину поруч із ліжком її величності.

Король Чарльз та королева Каміла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Також до останніх хвилин доглядала за королевою ї її донька, принцеса Анна. За словами королівських експертів, це показує міцний сімейний зв'язок між монаршою родиною.

Принцеса Анна. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Окрім членів королівської родини поруч із Єлизаветою II була її гардеробниця та священнослужитель із сусідньої церкви.

Як поділився особистий секретар королеви Едвард Янг, її величність пішла з життя "мирно та спокійно" уві сні.

З біографії також стало відомо, що король Чарльз після години із матір'ю одразу подзвонив синам з проханням приїхати. Після цього монарх вирушив збирати гриби неподалік, аби провітрити голову. В цей момент, йому повідомили, що королева пішла з життя та вперше назвали "Ваша Величність".

Нагадаємо, під час візиту до Австралії король Чарльз опинився в центрі скандалу.

Також стало відомо, чому між принцом Вільямом та королевою Камілою виникла серйозна суперечка.