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Були поруч до кінця — з ким королева Єлизавета провела останню годину життя

22 жовтня 2024 07:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Стало відомо, хто був поруч із королевою Єлизаветою в останні миті життя - подробиці
Королева Єлизавета. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Останні години свого життя покійна королева Єлизавета провела поруч із найближчими. Стало відомо, хто підтримував її величність до останньої хвилини.

Як пише The Mirror, подробиці з'явилися книзі "Чарльз ІІІ: новий король, новий двір" Роберта Хардмана.

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Біограф королівської родини розповів, що король Чарльз та королева Каміла провели останню годину поруч із ліжком її величності.

Король Чарльз та королева Каміла
Король Чарльз та королева Каміла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Також до останніх хвилин доглядала за королевою ї її донька, принцеса Анна. За словами королівських експертів, це показує міцний сімейний зв'язок між монаршою родиною. 

Принцеса Анна
Принцеса Анна. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Окрім членів королівської родини поруч із Єлизаветою II була її гардеробниця та священнослужитель із сусідньої церкви. 

Як поділився особистий секретар королеви Едвард Янг, її величність пішла з життя "мирно та спокійно" уві сні.

З біографії також стало відомо, що король Чарльз після години із матір'ю одразу подзвонив синам з проханням приїхати. Після цього монарх вирушив збирати гриби неподалік, аби провітрити голову. В цей момент, йому повідомили, що королева пішла з життя та вперше назвали "Ваша Величність".

Нагадаємо, під час візиту до Австралії король Чарльз опинився в центрі скандалу.

Також стало відомо, чому між принцом Вільямом та королевою Камілою виникла серйозна суперечка.

Королева Камілла принцеса Анна королівська родина королева Єлизавета король Чарльз ІІІ

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