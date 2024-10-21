Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Протест проти монарха — король Чарльз в Австралії потрапив у скандал arrow

Протест проти монарха — король Чарльз в Австралії потрапив у скандал

21 жовтня 2024 15:28
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Король Чарльз в Австралії опинився в центрі скандалу — подробиці, відео
Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Британський король Чарльз III опинився в центрі гучного скандалу під час свого візиту до Австралії. Під час офіційного прийому на честь його величності австралійська сенаторка Лідія Торп влаштувала протест. 

Подробиці повідомляє видання Bloomberg.

Читайте також:

Австралійська сенаторка влаштувала протест проти короля Чарльза

У понеділок король Чарльз разом зі своєю дружиною королевою Камілою відвідав урочистий захід у парламенті в Канберрі на честь їхнього візиту. 

Просто під час заходу Лідія Торп вигукнула на увесь зал, що він не їхній король та має "повернути землю" корінним народам Австралії.

"Це не ваша земля. Ви не мій король. Ви не наш король. Віддайте нам те, що ви вкрали у нас — наші кістки, наші черепи, наших дітей, наш народ. Ви знищили нашу землю. Дайте нам договір. Ми хочемо договір", — прокричала сенаторка.

Охорона одразу ж поквапилася вивести протестувальницю за двері. Натомість король Чарльз та його делегація жодним чином не відреагували на протест Торп. Монарх із непохитним виглядом продовжив розмову із прем'єром Австралії Ентоні Албанезе.

Нагадаємо, король Чарльз під час візиту до Австралії повторив із королевою Камілою те, що вже робив з принцесою Діаною.

Раніше стало відомо про серйозне непорозуміння між королевою Камілою та принцом Вільямом.

королівська родина скандал протести король Чарльз ІІІ Австралія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:37 Садовий пояснив, чому краще мобілізовувати вмотивованих громадян

16:35 Медики "Азова" потребують допомоги — оголошено збір на 2,5 млн гривень

16:34 Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України — що обговорили

16:34 В Україну прийдуть заморозки — синоптики відповіли, де завтра буде найхолодніше

16:18 ЗАЕС знову на межі блекауту — у Міненерго розповіли деталі

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:13 У Харкові судили чоловіка, який погрожував підірвати автобус — як його покарали

16:10 Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

16:07 В Одесі популярний автобус змінює свій маршрут — схема

15:48 У Києві глава Пентагону оголосив нову допомогу Україні — про яку суму йдеться

16:37 Садовий пояснив, чому краще мобілізовувати вмотивованих громадян

16:35 Медики "Азова" потребують допомоги — оголошено збір на 2,5 млн гривень

16:34 Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України — що обговорили

16:34 В Україну прийдуть заморозки — синоптики відповіли, де завтра буде найхолодніше

16:18 ЗАЕС знову на межі блекауту — у Міненерго розповіли деталі

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:13 У Харкові судили чоловіка, який погрожував підірвати автобус — як його покарали

16:10 Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

16:07 В Одесі популярний автобус змінює свій маршрут — схема

15:48 У Києві глава Пентагону оголосив нову допомогу Україні — про яку суму йдеться

15:29 Підкорюють чоловічі професії — у Києві жінки вчаться на машиністок метро

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку