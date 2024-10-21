Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британський король Чарльз III опинився в центрі гучного скандалу під час свого візиту до Австралії. Під час офіційного прийому на честь його величності австралійська сенаторка Лідія Торп влаштувала протест.

Подробиці повідомляє видання Bloomberg.

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У понеділок король Чарльз разом зі своєю дружиною королевою Камілою відвідав урочистий захід у парламенті в Канберрі на честь їхнього візиту.

Просто під час заходу Лідія Торп вигукнула на увесь зал, що він не їхній король та має "повернути землю" корінним народам Австралії.

Here's the moment Lidia Thorpe shouted after King Charles III delivered his speech in Parliament House just after 2pm. She can be heard saying, "This is not your land. You are not my king. You are not our king". #auspol pic.twitter.com/4udHc1ZB9q — Sarah Basford Canales (@sbasfordcanales) October 21, 2024

"Це не ваша земля. Ви не мій король. Ви не наш король. Віддайте нам те, що ви вкрали у нас — наші кістки, наші черепи, наших дітей, наш народ. Ви знищили нашу землю. Дайте нам договір. Ми хочемо договір", — прокричала сенаторка.

Охорона одразу ж поквапилася вивести протестувальницю за двері. Натомість король Чарльз та його делегація жодним чином не відреагували на протест Торп. Монарх із непохитним виглядом продовжив розмову із прем'єром Австралії Ентоні Албанезе.

Нагадаємо, король Чарльз під час візиту до Австралії повторив із королевою Камілою те, що вже робив з принцесою Діаною.

Раніше стало відомо про серйозне непорозуміння між королевою Камілою та принцом Вільямом.