Король Чарльз в Австралии оказался в центре скандала - подробности, видео

Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британский король Чарльз III оказался в центре громкого скандала во время визита в Австралию. Во время официального приема в честь его величества австралийский сенатор Лидия Торп устроила протест.

Подробности сообщает издание Bloomberg.

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В понедельник король Чарльз вместе со своей женой королевой Камиллой посетил торжественное мероприятие в парламенте в Канберре по случаю их визита.

Прямо во время мероприятия Лидия Торп выкрикнула на весь зал, что он не их король и должен вернуть землю коренным народам Австралии.

Здесь в покое Лидия Торпе переживает после короля Карла III удаленного его фразу в Parliament House по 2pm. Он может быть писал, "это не есть ваша земля. Вы не являетесь моим king. #auspol pic.twitter.com/4udHc1ZB9q — Sarah Basford Canales (@sbasfordcanales) October 21, 2024

"Это не ваша земля. Вы не мой король. Вы не наш король. Отдайте нам то, что вы украли у нас — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы уничтожили нашу землю. Дайте нам договор. Мы хотим договор", — прокричала сенатор.

Охрана сразу поспешила вывести протестующую за дверь. В то же время король Чарльз и его делегация никак не отреагировали на протест Торп. Монарх с непоколебимым видом продолжил разговор с премьером Австралии Энтони Албанезе.

Напомним, король Чарльз во время визита в Австралию повторил с королевой Камиллой то, что уже делал с принцессой Дианой.

Ранее стало известно о серьезном недоразумении между королевой Камилой и принцем Уильямом.