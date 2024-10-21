Король Чарльз в Австралии оказался в центре скандала - подробности, видео

Протест против монарха — король Чарльз в Австралии попал в скандал
Британский король Чарльз III оказался в центре громкого скандала во время визита в Австралию. Во время официального приема в честь его величества австралийский сенатор Лидия Торп устроила протест.
Подробности сообщает издание Bloomberg.
Австралийский сенатор устроил протест против короля Чарльза
В понедельник король Чарльз вместе со своей женой королевой Камиллой посетил торжественное мероприятие в парламенте в Канберре по случаю их визита.
Прямо во время мероприятия Лидия Торп выкрикнула на весь зал, что он не их король и должен вернуть землю коренным народам Австралии.
Здесь в покое Лидия Торпе переживает после короля Карла III удаленного его фразу в Parliament House по 2pm. Он может быть писал, "это не есть ваша земля. Вы не являетесь моим king. #auspol pic.twitter.com/4udHc1ZB9q— Sarah Basford Canales (@sbasfordcanales) October 21, 2024
"Это не ваша земля. Вы не мой король. Вы не наш король. Отдайте нам то, что вы украли у нас — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы уничтожили нашу землю. Дайте нам договор. Мы хотим договор", — прокричала сенатор.
Охрана сразу поспешила вывести протестующую за дверь. В то же время король Чарльз и его делегация никак не отреагировали на протест Торп. Монарх с непоколебимым видом продолжил разговор с премьером Австралии Энтони Албанезе.
Напомним, король Чарльз во время визита в Австралию повторил с королевой Камиллой то, что уже делал с принцессой Дианой.
Ранее стало известно о серьезном недоразумении между королевой Камилой и принцем Уильямом.
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