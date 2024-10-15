Помічниця королеви Єлизавети II розповіла, чи була монархиня марнославною

Королева Єлизавета II. Фото: Reuters

Колишня помічниця покійної королеви Єлизавети II Саманта Коен поділилася теплими спогадами про монархиню Великої Британії. Вона розповіла, якою королева була поза публікою.

Про це пише People.

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Саманта Коен, яка пропрацювала на королеву більше 18 років, описала Єлизавету II як "сором'язливу людину", яка цінувала приватність Балморалу у Шотландії, де вона проводила кожне літо та де вона померла у віці 96 років 8 вересня 2022 року.

"Для неї це було важливо. Вона любила приймати всіх на літо, розподіляти кімнати і самій їх перевіряти", — розповіла Коен.

Помічниця пригадала, що у королеви не було "ніякого его" і вона найбільше захоплювалася цією рисою в покійній монархині.

"Мене завжди вражало, що коли до палацу приїжджали всілякі знаменитості, королева була їх антиподом. Вона ставилася до популярності як до ролі і виконувала її досконало. Єлизавета ІІ ніколи не "п'яніла" від своєї популярності та ніколи не виставляла себе напоказ", — розповіла Коен.

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