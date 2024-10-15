Помічниця королеви Єлизавети II розповіла, чи була монархиня марнославною

Помічниця королеви Єлизавети розкрила справжній характер монархині
Колишня помічниця покійної королеви Єлизавети II Саманта Коен поділилася теплими спогадами про монархиню Великої Британії. Вона розповіла, якою королева була поза публікою.
Про це пише People.
Якою була королева Єлизавета II
Саманта Коен, яка пропрацювала на королеву більше 18 років, описала Єлизавету II як "сором'язливу людину", яка цінувала приватність Балморалу у Шотландії, де вона проводила кожне літо та де вона померла у віці 96 років 8 вересня 2022 року.
"Для неї це було важливо. Вона любила приймати всіх на літо, розподіляти кімнати і самій їх перевіряти", — розповіла Коен.
Помічниця пригадала, що у королеви не було "ніякого его" і вона найбільше захоплювалася цією рисою в покійній монархині.
"Мене завжди вражало, що коли до палацу приїжджали всілякі знаменитості, королева була їх антиподом. Вона ставилася до популярності як до ролі і виконувала її досконало. Єлизавета ІІ ніколи не "п'яніла" від своєї популярності та ніколи не виставляла себе напоказ", — розповіла Коен.
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