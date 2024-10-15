Помощница королевы Елизаветы II рассказала, была ли монархиня тщеславной

Королева Елизавета II. Фото: Reuters

Бывшая помощница покойной королевы Елизаветы II Саманта Коэн поделилась теплыми воспоминаниями о монархине Великобритании. Она рассказала, какой королева была вне публики.

Об этом пишет People.

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Саманта Коэн, проработавшая на королеву более 18 лет, описала Елизавету II как "застенчивого человека", который ценил конфиденциальность Балморала в Шотландии, где она проводила каждое лето и где она умерла в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года.

"Для нее это было важно. Она любила принимать всех на лето, распределять комнаты и самой их проверять", — рассказала Коэн.

Помощница вспомнила, что у королевы не было "никакого эго" и она больше всего восхищалась этой чертой в покойной монархине.

"Меня всегда поражало, что когда во дворец приезжали всевозможные знаменитости, королева была их антиподом. Она относилась к популярности как к роли и исполняла ее в совершенстве. Елизавета II никогда не "пьянела" от своей популярности и никогда не выставляла себя напоказ", — рассказала Коэн.

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