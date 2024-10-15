Помощница королевы Елизаветы II рассказала, была ли монархиня тщеславной

Помощница королевы Елизаветы раскрыла настоящий характер монарха
Бывшая помощница покойной королевы Елизаветы II Саманта Коэн поделилась теплыми воспоминаниями о монархине Великобритании. Она рассказала, какой королева была вне публики.
Об этом пишет People.
Какова была королева Елизавета II
Саманта Коэн, проработавшая на королеву более 18 лет, описала Елизавету II как "застенчивого человека", который ценил конфиденциальность Балморала в Шотландии, где она проводила каждое лето и где она умерла в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года.
"Для нее это было важно. Она любила принимать всех на лето, распределять комнаты и самой их проверять", — рассказала Коэн.
Помощница вспомнила, что у королевы не было "никакого эго" и она больше всего восхищалась этой чертой в покойной монархине.
"Меня всегда поражало, что когда во дворец приезжали всевозможные знаменитости, королева была их антиподом. Она относилась к популярности как к роли и исполняла ее в совершенстве. Елизавета II никогда не "пьянела" от своей популярности и никогда не выставляла себя напоказ", — рассказала Коэн.
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