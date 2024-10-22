Стало известно, кто был рядом с королевой Елизаветой в последние мгновения жизни.

Были рядом до конца — с кем королева Елизавета провела последний час жизни
Последние часы своей жизни покойная королева Елизавета провела рядом с ближайшими. Стало известно, кто поддерживал ее величество до последней минуты.
Как пишет The Mirror, подробности появились в книге "Чарльз ІІІ: новый король, новый двор" Роберта Хардмана.
Кто был с Елизаветой II в последние часы ее жизни
Биограф королевской семьи рассказал, что король Чарльз и королева Камила провели последний час рядом с кроватью ее величества.
Также до последних минут присматривала за королевой и ее дочь, принцесса Анна. По словам королевских экспертов, это показывает крепкую семейную связь между монаршей семьей.
Кроме членов королевской семьи рядом с Елизаветой II была ее гардеробщица и священнослужитель из соседней церкви.
Как поделился личный секретарь королевы Эдвард Янг, ее величество ушло из жизни "мирно и спокойно" во сне.
Из биографии стало известно, что король Чарльз после часа с матерью сразу позвонил сыновьям с просьбой приехать. После этого монарх отправился собирать грибы неподалеку, чтобы проветрить голову. В этот момент, ему сообщили, что королева ушла из жизни и впервые назвали "Ваше Величество".
Напомним, во время визита в Австралию король Чарльз оказался в центре скандала.
Также стало известно, почему между принцем Уильямом и королевой Камилой возник серьезный спор.
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