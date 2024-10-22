Стало известно, кто был рядом с королевой Елизаветой в последние мгновения жизни.

Королева Елизавета. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Последние часы своей жизни покойная королева Елизавета провела рядом с ближайшими. Стало известно, кто поддерживал ее величество до последней минуты.

Как пишет The Mirror, подробности появились в книге "Чарльз ІІІ: новый король, новый двор" Роберта Хардмана.

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Кто был с Елизаветой II в последние часы ее жизни

Биограф королевской семьи рассказал, что король Чарльз и королева Камила провели последний час рядом с кроватью ее величества.

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Также до последних минут присматривала за королевой и ее дочь, принцесса Анна. По словам королевских экспертов, это показывает крепкую семейную связь между монаршей семьей.

Принцесса Анна. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Кроме членов королевской семьи рядом с Елизаветой II была ее гардеробщица и священнослужитель из соседней церкви.

Как поделился личный секретарь королевы Эдвард Янг, ее величество ушло из жизни "мирно и спокойно" во сне.

Из биографии стало известно, что король Чарльз после часа с матерью сразу позвонил сыновьям с просьбой приехать. После этого монарх отправился собирать грибы неподалеку, чтобы проветрить голову. В этот момент, ему сообщили, что королева ушла из жизни и впервые назвали "Ваше Величество".

Напомним, во время визита в Австралию король Чарльз оказался в центре скандала.

Также стало известно, почему между принцем Уильямом и королевой Камилой возник серьезный спор.