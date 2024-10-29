P. Diddy мріяв про запрошення від Букінгемського палацу та зустріч з Єлизаветою

Королева Єлизавета так і не здійснила мрію відомого репера
Журналістка Селія Волден згадала одне зі своїх інтерв'ю, яке у 2008 році брала в американського репера P. Diddy. Тоді у розмові він згадав королеву Єлизавету II.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
P. Diddy мріяв про запрошення від Букінгемського палацу
Селія Волден описала Шона Комбса (справжнє ім’я P. Diddy) як сором'язливого чоловіка. Втім зазначила, що можливо в той день в нього був такий настрій. Тоді журналістка запитала в репера, який був на піку своєї слави, чи є одна людина, з якою він відчайдушно хоче зустрітися.
"Королева Англії. Я не знаю, чому я ніколи не зустрічався з нею. Вона ніколи не запрошувала мене до палацу — у всякому разі, поки що", — зазначив тоді P. Diddy.
Втім, його до Букінгемського палацу так і не покликали. Королева Великої Британії пішла з життя в вересні 2022 року. P. Diddy обожнював членів королівської родини. В його люксовій квартирі в Нью-Йорку стояли портрети онуків Єлизавети II, принців Вільяма та Гаррі.
Репер безліч разів намагався запросити синів короля Чарльза на свої "білі вечірки", втім запрошення так і залишились без відповіді. За ствердженнями інсайдерів P. Diddy вважав себе королем. Тож мати зв’язок з членами впливової монархії було його метою, яка так і не здійснилась.
Враховуючи розслідування та майбутні судові слухання — до Букінгемського палацу скандальний репер так і не потрапить. Зараз триває розслідування. P. Diddy звинувачують у секс-торгівлі, рекеті та домаганнях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Джеймі Фокс відреагував на чутки про своє нібито отруєння репером P. Diddy. Також ми розповідали, що на тлі скандалу з P. Diddy голлівудський актор Ештон Кутчер вперше вийшов у люди.
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