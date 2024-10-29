P. Diddy мріяв про запрошення від Букінгемського палацу та зустріч з Єлизаветою

Королева Єлизавета II. Фото: Instagram/theroyalfamily

Журналістка Селія Волден згадала одне зі своїх інтерв'ю, яке у 2008 році брала в американського репера P. Diddy. Тоді у розмові він згадав королеву Єлизавету II.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Селія Волден описала Шона Комбса (справжнє ім’я P. Diddy) як сором'язливого чоловіка. Втім зазначила, що можливо в той день в нього був такий настрій. Тоді журналістка запитала в репера, який був на піку своєї слави, чи є одна людина, з якою він відчайдушно хоче зустрітися.

"Королева Англії. Я не знаю, чому я ніколи не зустрічався з нею. Вона ніколи не запрошувала мене до палацу — у всякому разі, поки що", — зазначив тоді P. Diddy.

Втім, його до Букінгемського палацу так і не покликали. Королева Великої Британії пішла з життя в вересні 2022 року. P. Diddy обожнював членів королівської родини. В його люксовій квартирі в Нью-Йорку стояли портрети онуків Єлизавети II, принців Вільяма та Гаррі.

Репер безліч разів намагався запросити синів короля Чарльза на свої "білі вечірки", втім запрошення так і залишились без відповіді. За ствердженнями інсайдерів P. Diddy вважав себе королем. Тож мати зв’язок з членами впливової монархії було його метою, яка так і не здійснилась.

Враховуючи розслідування та майбутні судові слухання — до Букінгемського палацу скандальний репер так і не потрапить. Зараз триває розслідування. P. Diddy звинувачують у секс-торгівлі, рекеті та домаганнях.

Репер, продюсер Шон Комбс. Скриншот: BBC

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Джеймі Фокс відреагував на чутки про своє нібито отруєння репером P. Diddy. Також ми розповідали, що на тлі скандалу з P. Diddy голлівудський актор Ештон Кутчер вперше вийшов у люди.