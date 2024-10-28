Тейлор Свіфт опинилась в епіцентрі нової змови щодо P. Diddy

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift

Американську співачку Тейлор Свіфт знову обговорюють на тлі скандалу та розслідування щодо репера P. Diddy. Цього разу користувачі соцмереж аналізують її слова про музичного продюсера, який зараз за ґратами. Їх вона сказала 13 років тому.

Про це повідомляє Daily Mail.

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У 2011 році артистка, в якої вже було чотири премії "Ґреммі" завітала на телешоу до Рейчел Кей. Упродовж двадцяти хвилин Тейлор Свіфт давала інтерв’ю та брала участь в численних інтерактивах. В одному з них на столі були портрети деяких знаменитостей, зокрема і P. Diddy.

Кей запропонувала обрати зірку, з якою б Свіфт пішла на випускний. Втім обмежуватися однією знаменитістю Тейлор не стала. Обрала одразу п’ять.

Співачка Тейлор Свіфт обрала знаменитостей для уявного випускного. Скриншоти: YouTube/BsideArchive

Серед них був і P. Diddy. Свіфт пояснила, що він завжди був добрий до неї. Телеведуча підіграла, мовляв, Шон Комбс — джентльмен. Стверджувати це Тейлор не стала, як і розповідати подробиці їхнього знайомства.

Окрім P. Diddy Свіфт обрала співачок Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, авторку пісень Шеріл Кроу та музичного виконавця Джастіна Тімберлейка. З Кеті Перрі, зазначила Тейлор, завжди весело. А Джей Ло влаштує запальні танці, що потрібно на випускному.

На момент інтерв’ю Тейлор Свіфт було 21 рік. На тлі розслідування щодо P. Diddy в мережі з’явилась ще одна теорії змови. Мовляв, артистка, яку видання TIME визнало "Людиною 2023 року" знала про злочини (які поки що не доведені слідством), але замовчувала. Сама ж Тейлор після арешту Шона Комбса (16 вересня в Нью-Йорку) не коментувала гучний скандал.

Американський репер, музичний продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

Нагадаємо, раніше ми писали, чому репер 50 Cent уникав "білих вечірок" P. Diddy. Також ми розповідали, що співачка Бейонсе на тлі скандалу з P. Diddy випустила власні парфуми.