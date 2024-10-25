Бейонсе випустила нові парфуми Cé Lumière

Американська співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Після арешту репера P. Diddy співачка Бейонсе разом зі своїм чоловіком Jay-Z стали фігурантами гучних теорій змов. На тлі скандалу виконавиця презентувала новий парфум.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Парфум Cé Lumière має верхні ноти мадагаскарського чорного перцю та італійського мандарина, серцеві ноти жасмину та ревеню, а базові ноти індонезійського пачулі та шкірного мускусу.

Аромат коштує 160 доларів і доступний для попереднього замовлення на офіційному сайті Бейонсе в США та Канаді.

Тизер нового парфуму набрав понад 170 тисяч лайків та 5 000 коментарів протягом кількох годин після того, як Бейонсе опублікувала його в Instagram.

Нагадаємо, Бейонсе потрапила під шквал хейту. Також відома артистка розсекретила деталі неприємної розмови Бейонсе.