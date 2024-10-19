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Переможниця британського "Х-Фактора" розсекретила приватну бесіду з Бейонсе

19 жовтня 2024 08:14
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Александра Берк розсекретила розмову з Бейонсе та настанову від неї
Співачки Бейонсе та Александра Берк. Скриншот: YouTube/sandywatson
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

На тлі скандалу та розслідування щодо американського репера P. Diddy співачку Бейонсе активно обговорюють не тільки користувачі соцмереж. Про рекордсменку премії "Ґреммі" висловилась переможниця британського шоу X-Factor ("Х-Фактор") Александра Берк. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Александра Берк про розмову з Бейонсе

У 2008 році Бейонсе прилетіла до Сполученого Королівства, аби взяти участь у зйомках фіналу п’ятого сезону X-Factor. Американка мала заспівати в дуеті на той час з 19-річною Александрою Берк. Виявляється, між артистками була коротка розмова перед репетицією. 

"Вона сказала тоді: "Не співай більше, бо ти можеш втратити голос". Ось що вона мені сказала. А потім додала: "Я не прилетіла сюди, щоб співати з кимось, хто програє", — розсекретила приватну розмову з Бейонсе Александра Берк. 

Бейонсе дала зрозуміти, що не сприйматиме поразку від тієї, з ким вона співатиме. Артистки виконали пісню американки Listen у фіналі X Factor, завдяки чому Александра перемогла. Британка зазначила — в них була лише одна репетиція. 

Хвилювання молодій учасниці додавав і той факт, що вона виступала з суперзіркою, яка дала їй чітко зрозуміти — та повинна перемогти. 

"Але я тоді відповіла: "Це справді впевнено з вашого боку. Я перемогла у своєму серці, тому що я співаю з вами. Мені не потрібно вигравати шоу". А потім вуаля — я перемогла", — зазначила Александра. 

Як відреагувала на таку песимістичну відповідь Бейонсе, тріумфаторка X-Factor відповідати не стала. Як і коментувати теорії змови щодо вечірок P. Diddy, участі в них Бейонсе з Jay-Z та інші конспірологічні повідомлення по всьому світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Бейонсе вбралась у чорне на тлі тотального хейту через P. Diddy. Також ми писали, що в TikTok "залетіло" відео, в якому згадали Бейонсе та гучну теорію змови.

закордонні зірки шоу співачка Бейонсе телебачення

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