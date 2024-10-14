Бейонсе ігнорує скандал навколо P. Diddy і розважається на вечірках — фото

Американська співачка Бейонсе з подружками. Фото: instagram.com/beyonce

Американська зірка Бейонсе продовжує викладати позитивні дописи, хоча на неї продовжує сипатись хейт з усіх боків. Вона без власної волі була замішана у скандал навколо арештованого репера P. Diddy.

Світлини з чергової вечірки співачка виклала в Instagram.

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Співачка Бейонсе та її чоловік Jay-Z протягом багатьох років дружили з P. Diddy. Вони були нерозлучні, втім тепер все змінилось. Зіркова пара публічно не відреагувала на арешт скандального репера.

Ба більше, вони показують, що продовжують жити, немов нічого не сталося. Бейонсе відвідала чергову вечірку, на яку вдягнула образ кольору ніжного лимону — боді, атласну спідницю та ремінь в тон. Також накинула люксову шубу і не забула про улюблені окуляри. Зірка сміялась, усміхалась і відчувала себе щасливою.

Бейонсе на вечірці. Фото: instagram/beyonce

Нагадаємо, зірок Бейонсе та її чоловік Jay-Z звинувачують у вбивстві Майкла Джексона та інших артистів. Також подружжя відреагувало на закиди і звернулось до адвоката.