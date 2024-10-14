Бейонсе игнорирует скандал вокруг P. Diddy и развлекается на вечеринках.

Американская певица Бейонсе с подружками. Фото: instagram.com/beyonce

Американская звезда Бейонсе продолжает выкладывать положительные посты, хотя на нее продолжает сыпаться хейт со всех сторон. Она без собственной воли была замешана в скандале вокруг арестованного репера P. Diddy.

Фотографии с очередной вечеринки певица выложила в Instagram.

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Певица Бейонсе и ее муж Jay-Z на протяжении многих лет дружили с P. Diddy. Они были неразлучны, но теперь все изменилось. Звездная пара публично не отреагировала на арест скандального репера.

Более того, они показывают, что продолжают жить, словно ничего не произошло. Бейонсе посетила очередную вечеринку, на которую надела образ цвета нежного лимона — боди, атласную юбку и ремень в тон. Также накинула люксовую шубу и не забыла о любимых очках. Звезда смеялась, улыбалась и чувствовала себя счастливой.

Бейонсе на вечеринке. Фото: instagram/beyonce

Напомним, звезды Бейонсе и ее муж Jay-Z обвиняют в убийстве Майкла Джексона и других артистов. Также супруги отреагировали на упреки и обратились к адвокату.