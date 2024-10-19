Александра Берк рассекретила разговор с Бейонсе и наставление от нее

Певицы Бейонсе и Александра Берк. Скриншот: YouTube/sandywatson

На фоне скандала и расследования относительно американского рэпера P. Diddy певицу Бейонсе активно обсуждают не только пользователи соцсетей. О рекордсменке премии "Грэмми" высказалась победительница британского шоу X-Factor ("Х-Фактор") Александра Берк.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Александра Берк о разговоре с Бейонсе

В 2008 году Бейонсе прилетела в Соединенное Королевство, чтобы принять участие в съемках финала пятого сезона X-Factor. Американка должна была спеть в дуэте к тому времени с 19-летней Александрой Берк. Оказывается, между артистками был короткий разговор перед репетицией.

"Она сказала тогда: "Не пой больше, ты можешь потерять голос". Вот что она мне сказала. А потом добавила: "Я не прилетела сюда чтобы петь с кем-то, кто проиграет", — рассекретила частный разговор с Бейонсе Александра Берк.

Бейонсе дала понять, что не будет воспринимать поражение от того, с кем она будет петь. Артистки исполнили песню американки Listen в финале X Factor, благодаря чему Александра победила. Британка отметила, что у них была только одна репетиция.

Волнение молодой участнице прибавлял и тот факт, что она выступала с суперзвездой, которая дала ей четко понять — должна победить.

"Но я тогда ответила: "Это действительно уверенно с вашей стороны. Я победила в своем сердце, потому что я пою с вами. Мне не нужно выигрывать шоу". А потом вуаля — я победила", — отметила Александра.

Как отреагировала на такой пессимистический ответ Бейонсе, триумфатор X-Factor отвечать не стала. Как и комментировать теории заговора по поводу вечеринок P. Diddy, участия в них Бейонсе с Jay-Z и другие конспирологические сообщения по всему миру.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Бейонсе оделась в черное на фоне тотального хейта из-за P. Diddy. Также мы писали, что в TikTok "залетело" видео, в котором упомянули Бейонсе и громкую теорию заговора.