Бейонсе звинуватили у вбивстві коханки Jay-Z та викраденні дитини — подробиці

Бейонсе піснею зізналась у вбивстві коханки чоловіка Jay-Z — теорія змови
У мережі знову шириться вже маже архівна теорія змови. Йдеться про пісню Бейонсе Daughter з нового альбому Cowboy Carter. Фанати вважають, що в ній артистка зізналась у смерті коханки чоловіка Кетті Вайт.
Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.
Бейонсе вбила коханку Jay-Z?
Ще весною, коли вийшов новий альбом Бейонсе під назвою Cowboy Carter, у мережі почали поширюватися дивні чутки. Втім, тоді теорія змови швидко припинила бути на порядку денного. Нині ж фанати пригадали історію, додали скандальності зі справи P. Diddy і вважають, що плітки можуть правдою.
“Allegedly the song ‘Daughter’ is a murder confession”— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 18, 2024
This TikToker has almost 1/2m followers - no wonder Beyoncé is currently Social Media Enemy #1 on TT. pic.twitter.com/VcY4XyvNU0
Конспірологи впевнені, що в пісні Daughter Бейонсе зізналась у вбивстві Кетті Вайт. У 2011 році чоловік співачки Jay-Z закрутив роман із цією дівчиною. Бейонсе не приховувала цього факту, співала про це у треках. Люди пліткували, що Вайт навіть чекала від нього дитину. Однак, коханка раптово померла у своїй квартирі за загадкових обставин у віці 28 років. Нібито від аневризми.
Водночас у цьому ж році Бейонсе (за 5 днів до смерті Кетті) на премії VMA публічно повідомила про свою вагітність.
when Beyoncé announced her pregnancy after performing a High demanding vocal song with Love on top. pic.twitter.com/XyPkgEwVJ2— pop_insider 🤍🖤 (@PInsider_) August 6, 2024
Опісля потрапляє в конфуз — на одному з телешоу, коли сідає. Її вагітний животик виявляється несправжнім. Пізніше пара заявляє, що звернулась до сурогатного материнства, втім хотіли приховати цей факт від медіа.
In 2011 Beyonce was caught faking Pregnancy pic.twitter.com/gTBZSDqmGa— MAVERICK X (@MAVERIC68078049) November 15, 2023
Щодо пісні Daughter ("Дочка"), то там звучать дивні і досить жорстокі рядки:
"Твоє тіло розпласталося на брудній підлозі,
Твоя кров забруднила моє модне вбрання.
Прибиральниця впустила мене відразу,
вона була моєю великою фанаткою".
@gibtsnurbeigibtsnicht
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За теорією змови у такий спосіб Бейонсе зізналась у вбивстві. Вона прибрала зі свого шляху коханку чоловіка, а дитину забрала собі. Її донька Блу Айві — нібито та сама вкрадена дитина. Фанати конспірології бачать схожі риси обличчя з Кетті Вайт.
Нагадаємо, Бейонсе потрапила під шквал хейта. Також відома артистка розсекретила деталі неприємної розмови Бейонсе.
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