Бейонсе обвинили в убийстве любовницы Jay-Z и похищении ребенка.

Бейонсе песней призналась в убийстве любовницы мужа Jay-Z — теория заговора
В сети снова распространяется уже почти архивная теория заговора. Речь идет о песне Бейонсе Daughter из нового альбома Cowboy Carter. Фанаты считают, что в ней артистка призналась в смерти любовницы мужа Кэтти Уайт.
Редакция Новини.LIVE рассказывает детали.
Бейонсе убила любовницу Jay-Z?
Еще весной, когда вышел новый альбом Бейонсе под названием Cowboy Carter, в сети стали распространяться странные слухи. Впрочем, тогда теория заговора быстро перестала быть в повестке дня. Теперь же фанаты вспомнили историю, добавили скандальности из дела P. Diddy и считают, что сплетни могут быть правдой.
“Allegedly the song 'Daughter' is a murder confession”— Отчетный Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 18, 2024
Этот TikToker имеет почти 1/2m followers - нет wonder Beyoncé является текущим Social Media Enemy #1 на TT. pic.twitter.com/VcY4XyvNU0
Конспирологи уверены, что в песне Daughter Бейонсе призналась в убийстве Кэтти Уайт. В 2011 году мужчина певицы Jay-Z закрутил роман с этой девушкой. Бейонсе не скрывала этот факт, пела об этом в треках. Люди сплетничали, что Уайт даже ждала от него ребенка. Однако любовница внезапно умерла в своей квартире при загадочных обстоятельствах в возрасте 28 лет. Якобы от аневризмы.
В то же время Бейонсе (за 5 дней до смерти Кэтти) на премии VMA публично сообщила о своей беременности.
when Beyoncé announced her pregnancy po performing High demanding vocal song with Love on top. pic.twitter.com/XyPkgEwVJ2— pop_insider 🤍🖤 (@PInsider_) August 6, 2024
Потом попала в конфуз — на одном из телешоу, когда садилась. Ее беременный животик оказался ложным. Позже пара заявила, что обратилась к суррогатному материнству, хотя хотели скрыть этот факт от медиа.
В 2011 году Beyonce был caught faking Pregnancy pic.twitter.com/gTBZSDqmGa— MAVERICK X (@MAVERIC68078049) November 15, 2023
Что касается песни Daughter ("Дочка"), то там звучат странные и довольно жестокие строки:
"Твое тело распласталось на грязном полу,
Твоя кровь запачкала мой модный наряд.
Уборщица уронила меня сразу,
она была моей большой фанаткой".
@gibtsnurbeigibtsnicht
#daughter #beyonce #cathy #white #sheknows #👀 #f #fy #fyp #foryou #foryoupage #foryourpage♬ She Knows - J. Cole
По теории заговора таким образом Бейонсе призналась в убийстве. Она убрала со своего пути любовницу мужа, а ребенка унесла себе. Ее дочь Блу Айви — якобы тот самый украденный ребенок. Фанаты конспирологии видят схожие черты лица с Кэтти Уайт.
Напомним, Бейонсе попала под шквал хейта. Также известная артистка рассекретила детали неприятного разговора Бейонсе.
Читайте Новини.LIVE!