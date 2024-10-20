Бейонсе обвинили в убийстве любовницы Jay-Z и похищении ребенка.

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

В сети снова распространяется уже почти архивная теория заговора. Речь идет о песне Бейонсе Daughter из нового альбома Cowboy Carter. Фанаты считают, что в ней артистка призналась в смерти любовницы мужа Кэтти Уайт.

Редакция Новини.LIVE рассказывает детали.

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Еще весной, когда вышел новый альбом Бейонсе под названием Cowboy Carter, в сети стали распространяться странные слухи. Впрочем, тогда теория заговора быстро перестала быть в повестке дня. Теперь же фанаты вспомнили историю, добавили скандальности из дела P. Diddy и считают, что сплетни могут быть правдой.

“Allegedly the song 'Daughter' is a murder confession”



Этот TikToker имеет почти 1/2m followers - нет wonder Beyoncé является текущим Social Media Enemy #1 на TT. pic.twitter.com/VcY4XyvNU0 — Отчетный Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 18, 2024

Конспирологи уверены, что в песне Daughter Бейонсе призналась в убийстве Кэтти Уайт. В 2011 году мужчина певицы Jay-Z закрутил роман с этой девушкой. Бейонсе не скрывала этот факт, пела об этом в треках. Люди сплетничали, что Уайт даже ждала от него ребенка. Однако любовница внезапно умерла в своей квартире при загадочных обстоятельствах в возрасте 28 лет. Якобы от аневризмы.

В то же время Бейонсе (за 5 дней до смерти Кэтти) на премии VMA публично сообщила о своей беременности.

when Beyoncé announced her pregnancy po performing High demanding vocal song with Love on top. pic.twitter.com/XyPkgEwVJ2 — pop_insider 🤍🖤 (@PInsider_) August 6, 2024

Потом попала в конфуз — на одном из телешоу, когда садилась. Ее беременный животик оказался ложным. Позже пара заявила, что обратилась к суррогатному материнству, хотя хотели скрыть этот факт от медиа.

В 2011 году Beyonce был caught faking Pregnancy pic.twitter.com/gTBZSDqmGa — MAVERICK X (@MAVERIC68078049) November 15, 2023

Что касается песни Daughter ("Дочка"), то там звучат странные и довольно жестокие строки:

"Твое тело распласталось на грязном полу,

Твоя кровь запачкала мой модный наряд.

Уборщица уронила меня сразу,

она была моей большой фанаткой".

По теории заговора таким образом Бейонсе призналась в убийстве. Она убрала со своего пути любовницу мужа, а ребенка унесла себе. Ее дочь Блу Айви — якобы тот самый украденный ребенок. Фанаты конспирологии видят схожие черты лица с Кэтти Уайт.

Напомним, Бейонсе попала под шквал хейта. Также известная артистка рассекретила детали неприятного разговора Бейонсе.