Бейонсе выпустила новые духи Cé Lumière

Бейонсе на фоне скандала с P. Diddy выпустила собственные духи
После ареста рэпера P. Diddy певица Бейонсе вместе со своим мужем Jay-Z стали фигурантами громких теорий заговоров. На фоне скандала исполнительница представила новый парфюм.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Бейонсе представила новый аромат
Парфюм Cé Lumière имеет верхние ноты черного мадагаскарского перца и итальянского мандарина, сердечные ноты жасмина и ревеня, а базовые ноты индонезийского пачули и кожного мускуса.
Аромат стоит 160 долларов и доступен для предварительного заказа на официальном сайте Бейонсе в США и Канаде.
Тизер нового парфюма набрал более 170 тысяч лайков и 5 000 комментариев в течение нескольких часов после того, как Бейонсе опубликовала его в Instagram.
Напомним, Бейонсе попала под шквал хейта. Также известная артистка рассекретила детали неприятного разговора Бейонсе.
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