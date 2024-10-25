Бейонсе выпустила новые духи Cé Lumière

Американская певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

После ареста рэпера P. Diddy певица Бейонсе вместе со своим мужем Jay-Z стали фигурантами громких теорий заговоров. На фоне скандала исполнительница представила новый парфюм.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Бейонсе представила новый аромат

Парфюм Cé Lumière имеет верхние ноты черного мадагаскарского перца и итальянского мандарина, сердечные ноты жасмина и ревеня, а базовые ноты индонезийского пачули и кожного мускуса.

Аромат стоит 160 долларов и доступен для предварительного заказа на официальном сайте Бейонсе в США и Канаде.

Тизер нового парфюма набрал более 170 тысяч лайков и 5 000 комментариев в течение нескольких часов после того, как Бейонсе опубликовала его в Instagram.

Напомним, Бейонсе попала под шквал хейта. Также известная артистка рассекретила детали неприятного разговора Бейонсе.