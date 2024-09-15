Дональд Трамп заявив, що ненавидить Тейлор Свіфт

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift

Кандидат від Республіканської партії на президентських виборах США Дональд Трамп зробив гучну заяву в мережі. Колишній президент США лаконічно зізнався, що ненавидить американську співачку Тейлор Свіфт.

Про це повідомляє Variety.

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Одіозний політик, якому влітку виповнилось 78 років, залишив лише чотири слова в мережі. "Я ненавиджу Тейлор Свіфт" — капслоком написав Дональд Трамп та не додав жодних пояснень.

Лаконічний допис Дональда Трампа про Тейлор Свіфт. Скриншот: X/reputanush13

Скандальну публікацію кандидат в президенти США залишив у власній соцмережі Truth Social, яку створив після того, як його заблокували в Twitter. Зараз це X, її власник мільярдер Ілон Маск дружить з Трампом, то ж розблокував профіль. Але в інших соцмережах одіозний політик не став робити заяву про 34-річну співачку.

Що цікаво, на відміну від більшості соцмереж світу, Truth Social недоступна в Україні.

Соцмережа Трампа недоступна на території України. Скриншот: сайт Truth Social

Ймовірно, причиною поста Трампа стала публікація Свіфт, яку вона зробила 11 вересня. Тоді після дебатів кандидатів на пост президента США співачка підтримала кандидатуру Камали Гарріс. Втім, чому Трамп відреагував лише через чотири дні — невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа про швидке завершення війни в нашій країні. Також ми розповідали, що відома реперка закликала Тейлор Світ подати до суду на Ілона Маска.