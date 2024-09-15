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Кандидат в президенты США заявил, что ненавидит Тейлор Свифт

15 сентября 2024 21:46
Виталий Ковальчук - Редактор
Дональд Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
Виталий Ковальчук - Редактор

Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах США Дональд Трамп сделал громкое заявление в сети. Бывший президент США лаконично признался, что ненавидит американскую певицу Тейлор Свифт.

Об этом сообщает Variety.

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Дональд Трамп ненавидит Тейлор Свифт

Одиозный политик, которому летом исполнилось 78 лет, оставил всего четыре слова в сети. "Я ненавижу Тейлор Свифт" — капслоком написал Дональд Трамп и не добавил никаких объяснений.

Трамп Свифт
Лаконичное сообщение Дональда Трампа о Тейлор Свифт. Скриншот: X/reputanush13

Скандальную публикацию кандидат в президенты США оставил в собственной соцсети Truth Social, созданной после того, как его заблокировали в Twitter. Сейчас это X, ее владелец миллиардер Илон Маск дружит с Трампом, поэтому разблокировал профиль. Но в других соцсетях одиозный политик не стал делать заявление о 34-летней певице.

Что интересно, в отличие от большинства соцсетей мира, Truth Social недоступна в Украине.

Соцсеть Трампа
Соцсеть Трампа недоступна на территории Украины. Скриншот: сайт Truth Social

Вероятно, причиной поста Трампа стала публикация Свифт, которую она сделала 11 сентября. Тогда после дебатов кандидатов на пост президента США певица поддержала кандидатуру Камалы Харрис. Впрочем, почему Трамп отреагировал только четыре дня спустя — неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа о скором завершении войны в нашей стране. Также мы рассказывали, что известная рэпер призвала Тейлор Мир подать в суд на Илона Маска.

скандал Дональд Трамп соцсети зарубежные звезды Тэйлор Свифт

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