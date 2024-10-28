Тейлор Свифт оказалась в эпицентре нового заговора касательно P. Diddy

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift

Американскую певицу Тейлор Свифт вновь обсуждают на фоне скандала и расследования касательно рэпера P. Diddy. На этот раз пользователи соцсетей анализируют ее слова о музыкальном продюсере, который сейчас за решеткой. Их она сказала 13 лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В 2011 году артистка, у которой уже было четыре премии "Грэмми" посетила телешоу в Рэйчел Кэй. В течение двадцати минут Тейлор Свифт давала интервью и участвовала в многочисленных интерактивах. В одном из них на столе были портреты некоторых знаменитостей, в том числе и P. Diddy.

Кей предложила выбрать звезду, с которой Свифт пошла бы на выпускной. Впрочем, ограничиваться одной знаменитостью Тейлор не стала. Выбрала сразу пять.

Певица Тейлор Свифт выбрала знаменитостей для воображаемого выпускного. Скриншоты: YouTube/BsideArchive

Среди них был и P. Diddy. Свифт объяснила, что он всегда был добр к ней. Телеведущая подыграла, мол, Шон Комбс – джентльмен. Утверждать это Тейлор не стала, как рассказывать подробности их знакомства.

Кроме P. Diddy Свифт выбрала певиц Кэти Перри, Дженнифер Лопес, автора песен Шерил Кроу и музыкального исполнителя Джастина Тимберлейка. С Кэти Перри, отметила Тейлор, всегда весело. А Джей Ло устроит зажигательные танцы, что нужно на выпускном.

На момент интервью Тейлор Свифт было 21 год. На фоне расследования касательно P. Diddy в сети появилась еще одна теория заговора. Мол, артистка, которую издание TIME признало "Человеком 2023 года", знала о преступлениях (которые пока не доказаны следствием), но умалчивала. Сама Тейлор после ареста Шона Комбса (16 сентября в Нью-Йорке) не комментировала громкий скандал.

Американский рэпер, музыкальный продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

Напомним, ранее мы писали, почему рэпер 50 Cent избегал "белых вечеринок" P. Diddy. Также мы рассказывали, что певица Бейонсе на фоне скандала с P. Diddy выпустила собственные духи.