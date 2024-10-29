P. Diddy мечтал о приглашении от Букингемского дворца и встрече с Елизаветой

Королева Елизавета II. Фото: Instagram/theroyalfamily

Журналистка Селия Волден вспомнила одно из своих интервью, которое в 2008 году брала у американского рэпера P. Diddy. Тогда в разговоре он упомянул королеву Елизавету II.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Селия Волден описала Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy) как застенчивого мужчину. Впрочем, отметила, что возможно в тот день у него было такое настроение. Тогда журналистка спросила репера, который был на пике своей славы, есть ли один человек, с которым он отчаянно хочет встретиться.

"Королева Англии. Я не знаю, почему я никогда не встречался с ней. Она никогда не приглашала меня во дворец — во всяком случае, пока", — отметил тогда P. Diddy.

Впрочем, его в Букингемский дворец так и не позвали. Королева Великобритании ушла из жизни в сентябре 2022 года. P. Diddy обожал членов королевской семьи. В его люксовой квартире в Нью-Йорке стояли портреты внуков Елизаветы II, принцев Уильяма и Гарри.

Рэпер много раз пытался пригласить сыновей короля Чарльза на свои "белые вечеринки", впрочем, приглашения так и остались без ответа. По утверждениям инсайдеров P. Diddy считал себя королем. Поэтому связь с членами влиятельной монархии была его целью, которая так и не осуществилась.

Учитывая расследование и будущие судебные слушания — в Букингемский дворец скандальный рэпер так и не попадет. Сейчас идет расследование. P. Diddy обвиняют в секс-торговле, рэкете и домогательствах.

Рэпер, продюсер Шон Комбс. Скриншот: BBC

Напомним, ранее мы писали, что американский актер Джейми Фокс отреагировал на слухи о своем якобы отравлении рэпером P. Diddy. Также мы рассказывали, что на фоне скандала с P. Diddy голливудский актер Эштон Кутчер впервые вышел в люди.