Джеймі Фокс прокоментував плітки про його нібито отруєння репером P. Diddy

Відомий комік прокоментував чутки, що його ледь не вбив P. Diddy
Американський актор, стендапер Джеймі Фокс відреагував на чутки про своє нібито отруєння репером P. Diddy. Подібна теорія змови активно обговорюється в мережі.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Джеймі Фокс відреагував на чутки про P. Diddy
В мережі активно обговорюють госпіталізацію Джеймі Фокса у 2023 році. Однією з версій є те, що до цього дотичний репер, продюсер Шон Комбс (P. Diddy). Папараці побачили 56-річного Джеймі Фокса на одній з автозаправних станцій у Лос-Анджелесі та уточнили в нього, чи це правда.
Стендапер був у гарному настрої, усміхався та лаконічно відповів, чи отруїв його P. Diddy. "Благослови вас Бог", — промовив він та сів у свій Mercedes G-Wagon.
Зараз актор активно працює над спеціальним серіалом для стримінгової платформи Netflix. Троє очевидців, які були цього тижня на зйомках, повідомили таблоїдам: Джеймі Фокс обговорював P. Diddy. Мовляв, саме Шон Комбс став причиною невідкладної медичної допомоги.
За їхніми ствердженнями, стендапер був одним з тих, хто подзвонив у ФБР та повідомив певну інформацію про скандального репера. Зазначимо, що 54-річного Комбса звинуватили в торгівлі людьми та рекеті після його арешту 16 вересня на Мангеттені.
Відтоді на нього порушили численні цивільні позови (понад 100) від Нью-Йорка до Каліфорнії, включаючи звинувачення в сексуальному насильстві над неповнолітніми. Продюсер заперечує будь-які правопорушення та не визнає себе винним у кримінальних звинуваченнях. Перше судове слухання призначено на травень 2025 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня учасниця The Pussycat Dolls Кая Джонс прокоментувала скандал з P. Diddy. Також ми розповідали, що Шон Комбс неодноразово намагався включити принців Гаррі та Вільяма до свого елітного кола спілкування.
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