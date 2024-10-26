Джеймі Фокс прокоментував плітки про його нібито отруєння репером P. Diddy

Американський актор, стендапер Джеймі Фокс. Фото: Instagram/iamjamiefoxx

Американський актор, стендапер Джеймі Фокс відреагував на чутки про своє нібито отруєння репером P. Diddy. Подібна теорія змови активно обговорюється в мережі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Джеймі Фокс відреагував на чутки про P. Diddy

В мережі активно обговорюють госпіталізацію Джеймі Фокса у 2023 році. Однією з версій є те, що до цього дотичний репер, продюсер Шон Комбс (P. Diddy). Папараці побачили 56-річного Джеймі Фокса на одній з автозаправних станцій у Лос-Анджелесі та уточнили в нього, чи це правда.

Стендапер був у гарному настрої, усміхався та лаконічно відповів, чи отруїв його P. Diddy. "Благослови вас Бог", — промовив він та сів у свій Mercedes G-Wagon.

Американський актор Джеймі Фокс на АЗС. Скриншот: Daily Mail

Зараз актор активно працює над спеціальним серіалом для стримінгової платформи Netflix. Троє очевидців, які були цього тижня на зйомках, повідомили таблоїдам: Джеймі Фокс обговорював P. Diddy. Мовляв, саме Шон Комбс став причиною невідкладної медичної допомоги.

За їхніми ствердженнями, стендапер був одним з тих, хто подзвонив у ФБР та повідомив певну інформацію про скандального репера. Зазначимо, що 54-річного Комбса звинуватили в торгівлі людьми та рекеті після його арешту 16 вересня на Мангеттені.

Відтоді на нього порушили численні цивільні позови (понад 100) від Нью-Йорка до Каліфорнії, включаючи звинувачення в сексуальному насильстві над неповнолітніми. Продюсер заперечує будь-які правопорушення та не визнає себе винним у кримінальних звинуваченнях. Перше судове слухання призначено на травень 2025 року.

Американський репер, продюсер Шон Комбс. Скриншот: BBC

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня учасниця The Pussycat Dolls Кая Джонс прокоментувала скандал з P. Diddy. Також ми розповідали, що Шон Комбс неодноразово намагався включити принців Гаррі та Вільяма до свого елітного кола спілкування.