Костюм у вигляді дитячої олійки та P. Diddy на Гелловін підірвав мережу — відео

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Репер P. Diddy та його скандальна справа надихнули людей на створення нового костюму на Гелловін. Він має кумедний вигляд, однак по суті не менш страхітливий, аніж вбрання вампіра чи серійного вбивця.

Відео з вбранням ширяться у мережі.

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Мережа вибухнула через скандал навколо затримання американського репера та музичного продюсера P. Diddy. Його звинуватили у сутенерстві, сексуальному насиллі та рекруті. Втім, найбільш жахливими деталями стали свідчення поліції щодо результатів обшуку маєтків зірки.

Вони знайшли тисячі літрів дитячої олії та лубрикантів. Надалі почали ширитись теорії, мов P. Diddy в олію додавав наркотики і поливав ним своїх жертв. Через шкіру речовини всмоктувались і люди втрачали сили, не могли надавати супротив.

Саме ця історія надихнула на створення нового гелловінського костюма. Мережею ширяться кумедні відео.

Нагадаємо, колишній піарник P. Diddy розсекретив, як "білі вечірка" зробили артиста популярним. Також репер вимагає, щоб прокуратура оголосила імена позивачів, щоб він міг підготуватись.