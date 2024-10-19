Костюм у вигляді дитячої олійки та P. Diddy на Гелловін підірвав мережу — відео

P. Diddy і дитяча олійка — мережа вибухнула ідеєю костюму на Гелловін
Репер P. Diddy та його скандальна справа надихнули людей на створення нового костюму на Гелловін. Він має кумедний вигляд, однак по суті не менш страхітливий, аніж вбрання вампіра чи серійного вбивця.
Відео з вбранням ширяться у мережі.
Костюм репера P. Diddy став популярним на Гелловін
Мережа вибухнула через скандал навколо затримання американського репера та музичного продюсера P. Diddy. Його звинуватили у сутенерстві, сексуальному насиллі та рекруті. Втім, найбільш жахливими деталями стали свідчення поліції щодо результатів обшуку маєтків зірки.
Вони знайшли тисячі літрів дитячої олії та лубрикантів. Надалі почали ширитись теорії, мов P. Diddy в олію додавав наркотики і поливав ним своїх жертв. Через шкіру речовини всмоктувались і люди втрачали сили, не могли надавати супротив.
@fabianandmarilyn
Working on my hallween costume lol #diddy #fyp♬ original sound - Out The Mudd
Саме ця історія надихнула на створення нового гелловінського костюма. Мережею ширяться кумедні відео.
@_celebmask_
Diddy for halloween #fyp #diddy #pdiddy #halloween2024♬ original sound - m ™️
@_julissa_a24
Custom ideas #nodiddy #halloweenlook #babyoil #halloweencostume #halloween2024 #pdiddy♬ Last Night (feat. Keyshia Cole) - Diddy
Нагадаємо, колишній піарник P. Diddy розсекретив, як "білі вечірка" зробили артиста популярним. Також репер вимагає, щоб прокуратура оголосила імена позивачів, щоб він міг підготуватись.
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