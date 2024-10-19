Костюм в виде детского масла и P. Diddy на Хэллоуин взорвал сеть.

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Рэпер P. Diddy и его скандальное дело вдохновили людей на создание нового костюма на Хэллоуин. Он выглядит забавно, однако по сути не менее устрашающий, чем наряд вампира или серийного убийца.

Видео с нарядами распространяются по сети.

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Костюм рэпера P. Diddy стал популярным на Хэллоуин

Сеть разразилась из-за скандала вокруг задержания американского рэпера и музыкального продюсера P. Diddy. Его обвинили в сутенерстве, сексуальном насилии и рекруте. Впрочем, наиболее ужасающими деталями стали свидетельства полиции о результатах обыска имений звезды.

Они нашли тысячи литров детского масла и лубрикантов. В дальнейшем начали распространяться теории, как P. Diddy в масло добавлял наркотики и поливал им своих жертв. Через кожу вещества всасывались и люди теряли силы, не могли оказывать сопротивление.

Именно эта история вдохновила на создание нового костюма на Хэллоуин. Сетью распространяются забавные видео.

Напомним, бывший пиарщик P. Diddy рассекретил, как "белые вечеринки" сделали артиста популярным. Также репер требует, чтобы прокуратура объявила имена истцов, чтобы он мог подготовиться.