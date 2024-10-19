Костюм в виде детского масла и P. Diddy на Хэллоуин взорвал сеть.

P. Diddy и детское масло — сеть взорвалась идеей костюма на Хэллоуин
Рэпер P. Diddy и его скандальное дело вдохновили людей на создание нового костюма на Хэллоуин. Он выглядит забавно, однако по сути не менее устрашающий, чем наряд вампира или серийного убийца.
Видео с нарядами распространяются по сети.
Костюм рэпера P. Diddy стал популярным на Хэллоуин
Сеть разразилась из-за скандала вокруг задержания американского рэпера и музыкального продюсера P. Diddy. Его обвинили в сутенерстве, сексуальном насилии и рекруте. Впрочем, наиболее ужасающими деталями стали свидетельства полиции о результатах обыска имений звезды.
Они нашли тысячи литров детского масла и лубрикантов. В дальнейшем начали распространяться теории, как P. Diddy в масло добавлял наркотики и поливал им своих жертв. Через кожу вещества всасывались и люди теряли силы, не могли оказывать сопротивление.
@fabianandmarilyn
Working on my hallween costume lol #diddy #fyp♬ original sound - Out The Mudd
Именно эта история вдохновила на создание нового костюма на Хэллоуин. Сетью распространяются забавные видео.
@_celebmask_
Diddy for halloween #fyp #diddy #pdiddy #halloween2024♬ original sound - m™️
@_julissa_a24
Custom ideas #nodiddy #halloweenlook #babyoil #halloweencostume #halloween2024 #pdiddy♬ Last Night (feat. Keyshia Cole) - Diddy
Напомним, бывший пиарщик P. Diddy рассекретил, как "белые вечеринки" сделали артиста популярным. Также репер требует, чтобы прокуратура объявила имена истцов, чтобы он мог подготовиться.
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