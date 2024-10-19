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P. Diddy и детское масло — сеть взорвалась идеей костюма на Хэллоуин

19 октября 2024 23:30
Валерия Соколенко - Редактор
Костюм в виде детского масла и P. Diddy на Хэллоуин взорвал сеть.
Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Рэпер P. Diddy и его скандальное дело вдохновили людей на создание нового костюма на Хэллоуин. Он выглядит забавно, однако по сути не менее устрашающий, чем наряд вампира или серийного убийца.

Видео с нарядами распространяются по сети.

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Сеть разразилась из-за скандала вокруг задержания американского рэпера и музыкального продюсера P. Diddy. Его обвинили в сутенерстве, сексуальном насилии и рекруте. Впрочем, наиболее ужасающими деталями стали свидетельства полиции о результатах обыска имений звезды.

Они нашли тысячи литров детского масла и лубрикантов. В дальнейшем начали распространяться теории, как P. Diddy в масло добавлял наркотики и поливал им своих жертв. Через кожу вещества всасывались и люди теряли силы, не могли оказывать сопротивление.

@fabianandmarilyn

Working on my hallween costume lol #diddy #fyp

♬ original sound - Out The Mudd

Именно эта история вдохновила на создание нового костюма на Хэллоуин. Сетью распространяются забавные видео.

Напомним, бывший пиарщик P. Diddy рассекретил, как "белые вечеринки" сделали артиста популярным. Также репер требует, чтобы прокуратура объявила имена истцов, чтобы он мог подготовиться.

США Хэллоуин рэпер P. Diddy секс-скандал

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