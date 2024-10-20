P. Diddy кликав на свої вечірки принца Вільяма і принца Гаррі

P. Diddy неодноразово намагався включити принців Гаррі та Вільяма до свого елітного кола спілкування
Скандальний репер P. Diddy настільки захоплюється британськими королівськими особами, що багато разів кликав принца Вільяма і принца Гаррі на свої гучні вечірки. Музичний магнат намагався налагодити із ними спілкування, проте так і не зміг.
Про це виданню The Mirror розповів колишній представник репера Роб Шутер.
P. Diddy хотів подружитися із королівською родиною
Шутер повідомив, що музичний магнат більше 10 разів намагався вмовити принца Вільяма і принца Гаррі стати гостями його знаменитих вечірок.
"P. Diddy був одержимий принцом Гаррі та принцом Вільямом", — поділився він.
Сам репер згадував про свої спроби "затягти" королівських осіб на вечірки під час інтерв'ю 2011 року на "Шоу Грема Нортона".
"Раніше, коли вони були молодими хлопцями, які росли і самі потрапляли у великі неприємності, я казав: "Чому б тобі не потусуватися зі мною?" — заявляв P. Diddy.
Королівський письменник Крістофер Андерсен у розмові з Fox News зазначив, що запрошення припинилися після знакових заручин принца Вільяма з Кейт Міддлтон у 2010 році.
Нагадаємо, скандальний репер вимагає, щоб прокуратура оголосила імена позивачів. А також репер 50 Cent знімає документалку про злочини P. Diddy.
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