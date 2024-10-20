P. Diddy кликав на свої вечірки принца Вільяма і принца Гаррі

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Скандальний репер P. Diddy настільки захоплюється британськими королівськими особами, що багато разів кликав принца Вільяма і принца Гаррі на свої гучні вечірки. Музичний магнат намагався налагодити із ними спілкування, проте так і не зміг.

Про це виданню The Mirror розповів колишній представник репера Роб Шутер.

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Шутер повідомив, що музичний магнат більше 10 разів намагався вмовити принца Вільяма і принца Гаррі стати гостями його знаменитих вечірок.

"P. Diddy був одержимий принцом Гаррі та принцом Вільямом", — поділився він.

Сам репер згадував про свої спроби "затягти" королівських осіб на вечірки під час інтерв'ю 2011 року на "Шоу Грема Нортона".

"Раніше, коли вони були молодими хлопцями, які росли і самі потрапляли у великі неприємності, я казав: "Чому б тобі не потусуватися зі мною?" — заявляв P. Diddy.

Королівський письменник Крістофер Андерсен у розмові з Fox News зазначив, що запрошення припинилися після знакових заручин принца Вільяма з Кейт Міддлтон у 2010 році.

Нагадаємо, скандальний репер вимагає, щоб прокуратура оголосила імена позивачів. А також репер 50 Cent знімає документалку про злочини P. Diddy.