P. Diddy звал на свои вечеринки принца Уильяма и принца Гарри

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Скандальный рэпер P. Diddy настолько восхищается британскими королевскими лицами, что много раз звал принца Уильяма и принца Гарри на свои громкие вечеринки. Музыкальный магнат пытался наладить с ними общение, но так и не смог.

Об этом изданию The Mirror рассказал бывший представитель рэпера Роб Шутер.

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Шутер сообщил, что музыкальный магнат более 10 раз пытался уговорить принца Уильяма и принца Гарри стать гостями его знаменитых вечеринок.

"P. Diddy был одержим принцем Гарри и принцем Уильямом", — поделился он.

Сам рэпер вспоминал о своих попытках "затянуть" королевских лиц на вечеринки, он вспоминал во время интервью 2011 года на "Шоу Грэма Нортона".

"Раньше, когда они были молодыми парнями, которые росли и сами попадали в большие неприятности, я говорил: "Почему бы тебе не потусоваться со мной?" — заявлял P. Diddy.

Королевский писатель Кристофер Андерсен в разговоре с Fox News отметил, что приглашения прекратились после знаковой помолвки принца Уильяма с Кейт Миддлтон в 2010 году.

Напомним, скандальный рэпер требует, чтобы прокуратура объявила имена истцов. А также рэпер 50 Cent снимает документалку о преступлениях P. Diddy.