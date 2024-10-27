Ештон Кутчер та Міла Куніс вийшли в люди на тлі скандалу з P. Diddy

Американський актор Ештон Кутчер. Фото: Instagram/aplusk

На тлі скандалу з репером P. Diddy та розслідування слідчими гучних справ, американський актор Ештон Кутчер вийшов в люди. Компанію йому склали дружина, акторка Міла Куніс та їхні діти.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Ештон Кутчер вийшов в люди на тлі скандалу з P. Diddy

Зіркова родина завітала на бейсбольну гру улюбленої команди "Лос-Анджелес Доджерс". Ештон, Міла, дев’ятирічна Уаятт і семирічний Димитрій одягнули однакові синьо-білих футболки спортивного клубу. Згідно з фото папараці та словами очевидців, Кутчер майже не усміхався. Він був зосередженим, задумливим і буквально не помічав нікого навколо.

На думку експертів таблоїда, Ештон і Міла засмучені своїм положенням через так звані "білі вечірки", на які свого часу ходив Кутчер. Ба більше — він тривалий час дружив з P. Diddy. Кутчер та Куніс, запевняють в Daily Mail, згуртувалися і готові на будь-яке рішення, щоб уберегти дітей від поганої слави.

В оточенні зіркової родини повідомляють, що вже тиждень на Кутчера та його родину сиплються звинувачення та погрози. Актор переживає за безпеку своїх близьких. За чутками, Ештон розмірковує над переїздом до Європи. Принаймні на деякий, бо вже в травні почнуться судові слухання щодо P. Diddy.

Федеральна прокуратура заявила, що розглядає можливість пред’явлення звинувачень іншим людям, причетним до можливих злочинів P. Diddy. Тим часом адвокат Тоні Базбі каже, що він представляє 120 клієнтів, які збираються подати цивільні позови проти P. Diddy та інших осіб за насильство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня модель Джо Ескрідж ледь не стала жертвою P. Diddy. Також ми розповідали, що Шон Комбс неодноразово намагався включити принців Гаррі та Вільяма до свого елітного кола спілкування.