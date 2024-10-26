Модель шокувала, як її накачали на вечірці P. Diddy - подробиці

Мене "накачали" — відома модель ледь не стала жертвою P. Diddy
Колишня модель Джо Ескрідж поділилася шокуючими подробицями про знайомство зі скандальним репером P. Diddy. Жінка пригадала, як потрапила на одну з вечірок продюсера.
Про це вона розповіла виданню The Mirror.
Модель пригадала, як її "накачали" на вечірці P. Diddy
Джо розповіла, що одного разу стала гостею новорічної вечірки P. Diddy. 2008 року модель разом зі своєю сестрою потрапила на тусовку в готелі Fontainebleau у Маямі за запрошенням знайомого промоутера.
Як розповіла Джо, вона не очікувала, що на вечірці будуть такі знаменитості, тож була приголомшена, коли побачила серед гостей P. Diddy, Джеймі Фокса, а також Бейонсе та її чоловіка Jay Z.
"Мій друг-промоутер влаштовував вечірку в готелі Fontainebleau в Маямі. Я навіть не знала, що там буде P. Diddy — не мала жодного уявлення. Пам'ятаю, як моя сестра познайомилася з P. Diddy, Бейонсе та Jay Z", — розповіла Джо.
За словами моделі, вони із сестрою відпочивали біля бару, коли хтось запросив їх до VIP-столика, де сидів репер з компанією.
На честь Нового року музикант пригостив дівчат шампанським, однак вже за деякий час Джо відчула, що почувається дуже дивно.
"Я почала відчувати себе пожвавленою, трохи зацикленою — це було схоже на перебільшений кайф. Я була 27—річною моделлю, яка жила в Нью-Йорку, я могла впоратися з випивкою. Я почала відчувати себе дивно - щось було не так", — пригадала модель.
За словами Джо, вона почала поводитися неадекватно та не могла впоратися зі своїм тілом. Охорона закладу навіть спробувала заспокоїти дівчину, але та вв'язалася із ними у бійку. Саме це і врятувало модель від "продовження вечору", адже охорона вивела її з закладу.
"Всі прямували на яхту Diddy на афтепаті, я і моя сестра були запрошені. Наступне, що я пам'ятаю, як охоронець схопив мене. Я почала боротися, мені здавалося, що я борюся за своє життя. У якийсь момент вони вдарили мене ліхтариком по голові, і я втратила свідомість, з голови потекла кров. Це була не я, мене ніби чимось накачали. Після тієї ночі я кинула пити на 10 років, мені було соромно і я звинувачувала себе", — поділилася Джо.
Нагадаємо, у мережі "сплило" провокаційне відео з P. Diddy та 13-річною акторкою.
Раніше 50 Cent пояснив, чому намагався уникати "білих вечірок" P. Diddy.
Читайте Новини.LIVE!