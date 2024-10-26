Модель шокувала, як її накачали на вечірці P. Diddy - подробиці

P. Diddy. Фото: Reuters

Колишня модель Джо Ескрідж поділилася шокуючими подробицями про знайомство зі скандальним репером P. Diddy. Жінка пригадала, як потрапила на одну з вечірок продюсера.

Про це вона розповіла виданню The Mirror.

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Джо розповіла, що одного разу стала гостею новорічної вечірки P. Diddy. 2008 року модель разом зі своєю сестрою потрапила на тусовку в готелі Fontainebleau у Маямі за запрошенням знайомого промоутера.

Джо Ескрідж. Фото: The Mirror

Як розповіла Джо, вона не очікувала, що на вечірці будуть такі знаменитості, тож була приголомшена, коли побачила серед гостей P. Diddy, Джеймі Фокса, а також Бейонсе та її чоловіка Jay Z.

"Мій друг-промоутер влаштовував вечірку в готелі Fontainebleau в Маямі. Я навіть не знала, що там буде P. Diddy — не мала жодного уявлення. Пам'ятаю, як моя сестра познайомилася з P. Diddy, Бейонсе та Jay Z", — розповіла Джо.

За словами моделі, вони із сестрою відпочивали біля бару, коли хтось запросив їх до VIP-столика, де сидів репер з компанією.

Бейонсе зі своїм чоловіком Jay-Z та P. Diddy. Фото: jetsetter.ua

На честь Нового року музикант пригостив дівчат шампанським, однак вже за деякий час Джо відчула, що почувається дуже дивно.

"Я почала відчувати себе пожвавленою, трохи зацикленою — це було схоже на перебільшений кайф. Я була 27—річною моделлю, яка жила в Нью-Йорку, я могла впоратися з випивкою. Я почала відчувати себе дивно - щось було не так", — пригадала модель.

За словами Джо, вона почала поводитися неадекватно та не могла впоратися зі своїм тілом. Охорона закладу навіть спробувала заспокоїти дівчину, але та вв'язалася із ними у бійку. Саме це і врятувало модель від "продовження вечору", адже охорона вивела її з закладу.

"Всі прямували на яхту Diddy на афтепаті, я і моя сестра були запрошені. Наступне, що я пам'ятаю, як охоронець схопив мене. Я почала боротися, мені здавалося, що я борюся за своє життя. У якийсь момент вони вдарили мене ліхтариком по голові, і я втратила свідомість, з голови потекла кров. Це була не я, мене ніби чимось накачали. Після тієї ночі я кинула пити на 10 років, мені було соромно і я звинувачувала себе", — поділилася Джо.

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