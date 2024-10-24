Чому 50 Cent сторонився скандальних вечірок P. Diddy — деталі

Репер 50 Cent. Фото: instagram/thefinallaptour

Репер 50 Cent поділився причинами, чому ніколи не відвідував вечірки Шона Комбса, який відомий як P. Diddy. Йому не подобався характер заходів.

Про це пише LADbible.

Читайте також:

Репер 50 Cent сторонився скандальних вечірок P. Diddy

50 Cent дистанціювався від вечірок P. Diddy. Він пояснив це тим, що не підтримує такий стиль. За його словами, він уникав участі в цих заходах ще задовго до того, як стало відомо про звинувачення, висунуті проти скандального репера.

Артист не поділяє подібний спосіб проведення часу, однак "що саме" він має на увазі репер ніколи не пояснював. Водночас 50 Cent і P. Diddy протягом 20 років ворогують.

Нагадаємо, чому репери 50 Cent та P. Diddy ненавидять один одного. Також ми розповідали, що Майкл Джексон робив на вечірці P. Diddy.