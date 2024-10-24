Почему 50 Cent избегал скандальных вечеринок P. Diddy — детали

Рэпер 50 Cent. Фото: instagram/thefinallaptour

Репер 50 Cent поделился причинами, почему никогда не посещал вечеринки Шона Комбса, известного как P. Diddy. Ему не нравился характер мероприятий.

Об этом пишет LADbible .

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50 Cent дистанцировался от вечеринок P. Diddy. Он объяснил это тем, что не поддерживает подобный стиль. По его словам, он избегал участия в этих мероприятиях еще задолго до того, как стало известно об обвинениях, выдвинутых против скандального репера.

Артист не разделяет подобный способ времяпрепровождения, однако "что именно" он подразумевает никогда не объяснял. В то же время 50 Cent и P. Diddy в течение 20 лет враждуют.

Напомним, почему реперы 50 Cent и P. Diddy ненавидят друг друга. Также мы рассказывали, что Майкл Джексон делал на вечеринке P. Diddy.