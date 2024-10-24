Почему 50 Cent избегал скандальных вечеринок P. Diddy — детали

50 Cent объяснил, почему избегал "белых вечеринок" P. Diddy
Репер 50 Cent поделился причинами, почему никогда не посещал вечеринки Шона Комбса, известного как P. Diddy. Ему не нравился характер мероприятий.
Об этом пишет LADbible .
Рэпер 50 Cent избегал скандальных вечеринок P. Diddy
50 Cent дистанцировался от вечеринок P. Diddy. Он объяснил это тем, что не поддерживает подобный стиль. По его словам, он избегал участия в этих мероприятиях еще задолго до того, как стало известно об обвинениях, выдвинутых против скандального репера.
Артист не разделяет подобный способ времяпрепровождения, однако "что именно" он подразумевает никогда не объяснял. В то же время 50 Cent и P. Diddy в течение 20 лет враждуют.
Напомним, почему реперы 50 Cent и P. Diddy ненавидят друг друга. Также мы рассказывали, что Майкл Джексон делал на вечеринке P. Diddy.
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