P. Diddy "накачав" тренера та запросив на оргію — деталі позиву

Репер P. Diddy. Фото: скриншот BBC

P. Diddy начебто підсипав заборонені речовини в алкогольний коктейль тренеру, а після запросив до приватної кімнати. Всередині десятки людей займались статевим актом.

Про це пише Page Six з посиланням на отримані судові документи.

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У справі арештованого P. Diddy, якого звинувачують у сексуальному насильстві, рекеті та сутенерстві, з'явився новий судовий позов.

Згідно з документом ймовірна жертва заявила, що її продавали немов "послугу" на одній з вечірок репера. Тренер, який приховує своє ім'я, познайомився з P. Diddy через спільного друга дизайнера. Артисту сподобався підкачаний атлет і він запросив його на "ексклюзивну вечірку вручення нагород", яку проводили у його будинку в Холмбі-Хіллз. Це був 2022 рік.

Коли тренер прийшов, його попросили підписати договір про нерозголошення і примусили випити текілу з журавлинним соком.

"Діловий партнер Комбса провів позивача з великої кімнати, освітленої червоними вогнями, до меншої кімнати. Там позивач спостерігав приблизно дюжину осіб, у тому числі кількох відомих діячів, які брали участь у груповому сексі", — йдеться в позові.

Далі спортсмен відчув "дезорієнтацію, запаморочення та слабкість" і зрозуміла, що його одурманили.

"У цей момент Комбс підійшов до позивача, зняв з нього штани та почав займатися з ним оральним сексом без згоди", — йдеться у документі.

Далі репер наказав чоловіку "займатися оральним сексом з іншою зіркою в кімнаті", описаною в судових документах лише як "Зірка А".

"У напівсвідомому стані позивача примушували до статевих актів, як з чоловіками, так і з жінками. Фізичний стан унеможливлював відмову. Ці особи, включно з Комбсом, по суті передавали одурманене тіло позивача як послугу на вечірці для отримання сексуального задоволення", — заявив адвокат позивачів проти репера.

Натомість адвокат Шона Комбса продовжує заперечувати всі звинувачення. А свідчення ймовірних жертв називає черговим "рекламним трюком для привернення уваги".

Нагадаємо, відомий спортсмен ледве встиг зупинити P. Diddy, коли той прагнув зґвалтування. Також Майкл Джексон шукав відому співачку на "білих вечірках". Раніше репера прокоментувала його арешт та скандал навколо справи.