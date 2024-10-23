P. Diddy "накачал" тренера и пригласил на оргию — детали позыва

Рэпер P. Diddy. Фото: скриншот BBC

P. Diddy вроде бы подсыпал запрещенные вещества в алкогольный коктейль тренеру, а после пригласил в частную комнату. Внутри десятки людей занимались половым актом.

Об этом пишет Page Six со ссылкой на полученные судебные документы.

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В деле арестованного P. Diddy, обвиняемого в сексуальном насилии, рэкете и сутенерстве, появился новый судебный иск.

Согласно документу вероятная жертва заявила, что ее продавали как "услугу" на одной из вечеринок репера. Тренер, скрывающий свое имя, познакомился с P. Diddy через совместного друга дизайнера. Артисту понравился подкачанный атлет и он пригласил его на "эксклюзивную вечеринку вручения наград", которую проводили в его доме в Холмби-Хиллз. Это был 2022 год.

Когда тренер пришел, его попросили подписать договор о неразглашении и заставили выпить текилу с клюквенным соком.

"Деловой партнер Комбса провел истца из большой комнаты, освещенной красными огнями, в меньшую комнату. Там истец наблюдал примерно дюжину человек, в том числе нескольких известных деятелей, участвовавших в групповом сексе", — говорится в иске.

Далее спортсмен почувствовал "дезориентацию, головокружение и слабость" и поняла, что его одурманили.

"В этот момент Комбс подошел к истцу, снял с него штаны и начал заниматься с ним оральным сексом без согласия", — говорится в документе.

Далее репер приказал мужчине "заниматься оральным сексом с другой звездой в комнате", описанной в судебных документах только как "Звезда А".

"В полусознательном состоянии истца принуждали к половым актам, как с мужчинами, так и с женщинами. Физическое состояние делало невозможным отказ. Эти лица, включая Комбса, по существу передавали одурманенное тело истца как услугу на вечеринке для получения сексуального удовлетворения", — заявил адвокат истцов против репера.

Адвокат Шона Комбса продолжает отрицать все обвинения. А свидетельства вероятных жертв называет очередным "рекламным трюком для привлечения внимания".

Напомним, известный спортсмен едва успел остановить P. Diddy, когда тот стремился к изнасилованию. Также Майкл Джексон искал известную певицу на "белых вечеринках". Раньше репера прокомментировала его арест и скандал вокруг дела.