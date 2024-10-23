Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow P. Diddy продавал тренера, как "услугу" на скандальных вечеринках arrow

P. Diddy продавал тренера, как "услугу" на скандальных вечеринках

23 октября 2024 23:30
Валерия Соколенко - Редактор
P. Diddy "накачал" тренера и пригласил на оргию — детали позыва
Рэпер P. Diddy. Фото: скриншот BBC
Валерия Соколенко - Редактор

P. Diddy вроде бы подсыпал запрещенные вещества в алкогольный коктейль тренеру, а после пригласил в частную комнату. Внутри десятки людей занимались половым актом.

Об этом пишет Page Six со ссылкой на полученные судебные документы.

Читайте также:

P. Diddy "накачал" тренера и пригласил на оргию

В деле арестованного P. Diddy, обвиняемого в сексуальном насилии, рэкете и сутенерстве, появился новый судебный иск.

Согласно документу вероятная жертва заявила, что ее продавали как "услугу" на одной из вечеринок репера. Тренер, скрывающий свое имя, познакомился с P. Diddy через совместного друга дизайнера. Артисту понравился подкачанный атлет и он пригласил его на "эксклюзивную вечеринку вручения наград", которую проводили в его доме в Холмби-Хиллз. Это был 2022 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Когда тренер пришел, его попросили подписать договор о неразглашении и заставили выпить текилу с клюквенным соком.

"Деловой партнер Комбса провел истца из большой комнаты, освещенной красными огнями, в меньшую комнату. Там истец наблюдал примерно дюжину человек, в том числе нескольких известных деятелей, участвовавших в групповом сексе", — говорится в иске.

Далее спортсмен почувствовал "дезориентацию, головокружение и слабость" и поняла, что его одурманили.

"В этот момент Комбс подошел к истцу, снял с него штаны и начал заниматься с ним оральным сексом без согласия", — говорится в документе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Далее репер приказал мужчине "заниматься оральным сексом с другой звездой в комнате", описанной в судебных документах только как "Звезда А".

"В полусознательном состоянии истца принуждали к половым актам, как с мужчинами, так и с женщинами. Физическое состояние делало невозможным отказ. Эти лица, включая Комбса, по существу передавали одурманенное тело истца как услугу на вечеринке для получения сексуального удовлетворения", — заявил адвокат истцов против репера.

Адвокат Шона Комбса продолжает отрицать все обвинения. А свидетельства вероятных жертв называет очередным "рекламным трюком для привлечения внимания".

Напомним, известный спортсмен едва успел остановить P. Diddy, когда тот стремился к изнасилованию. Также Майкл Джексон искал известную певицу на "белых вечеринках". Раньше репера прокомментировала его арест и скандал вокруг дела.

суд США P. Diddy изнасилование секс-скандал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:03 Остин спрогнозировал, как закончится война в Украине

23 октября 2024

23:57 ПриватБанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей без комиссии

23:53 Уклонился от мобилизации из-за угроз его матери — какое решение суда

23:29 Министр иностранных дел Украины отреагировал на теракт в Турции

23:17 Грин-кард как возможность уехать за границу — кто не имеет права

22:59 В Украине зафиксировали землетрясение — что известно

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:50 Помогала избежать мобилизации за деньги — в Ровно разоблачили чиновницу МСЭК

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

00:03 Остин спрогнозировал, как закончится война в Украине

23 октября 2024

23:57 ПриватБанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей без комиссии

23:53 Уклонился от мобилизации из-за угроз его матери — какое решение суда

23:29 Министр иностранных дел Украины отреагировал на теракт в Турции

23:17 Грин-кард как возможность уехать за границу — кто не имеет права

22:59 В Украине зафиксировали землетрясение — что известно

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:50 Помогала избежать мобилизации за деньги — в Ровно разоблачили чиновницу МСЭК

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают