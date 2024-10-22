Діти скандального P. Diddy публічно заступилися за батька

Музичний продюсер, репер P. Diddy з дітьми. Фото: Instagram/the_combs_twins

Сім'я американського репера P. Diddy вийшла на зв’язок у соцмережах. Вони зробили спільну заяву, в якій розкритикували теорії змови проти Шона Комбса (справжнє ім’я артиста) та підтримали його.

Відповідна спільна публікація з’явилася в соцмережах дітей репера.

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Спільна заява родини P. Diddy

Спільна заява з’явилася в мережі у вівторок, 22 жовтня. Коментарі під нею закрили. За вісім годин вона набрала понад 150 тисяч лайків. За словами дітей P. Diddy (їх в репера семеро), минулий місяць спустошив їхню родину.

"Багато хто судив і його, і нас на основі звинувачень, теорій змов та неправдивих наративів, які дійшли до абсурду в соціальних мережах. Ми єдині, підтримуючи вас на кожному кроці. Ми тримаємося правди, знаючи, що вона переможе, і ніщо не зруйнує міцність нашої родини", — зазначили діти репера.

Своє звернення родина P. Diddy закінчила словами, що вони сумують за Шоном Комбсом та люблять його.

Музичний продюсер, репер P. Diddy з родиною. Скриншот: Instagram/quincy

Ця заява зроблена після того, як цього тижня проти P. Diddy були подані додаткові судові позови. До цього проти Шона Комбса виступили 120 потенційних жертв. Репер заперечив усі звинувачення проти нього та не визнав себе винним.

Зараз він утримується в центрі ув'язнення Метрополітен у Брукліні (Нью-Йорк, США), оскільки очікує суду за різними звинуваченнями, включаючи рекет і секс-торгівлю. Перше слухання заплановане на травень наступного року, а зараз триває слідство, яке активно обговорюють в мережі та медіа.

Пост був опублікований у соціальних мережах на сторінці Квінсі Брауна. Він був усиновлений P. Diddy, коли почав зустрічатися з матір'ю Квінсі, покійною Кім Портер.

Загалом у P. Diddy семеро дітей: сини Квінсі (33 роки) Джастін (30), Крістіан (26), і дочки Ченс (18), Д'Ліла (17 років), Джессі, (17) і Лав (два роки).

Нагадаємо, раніше ми писали, що мережу облетіло відео, на якому P. Diddy натякає на свою вину у злочинах. Також ми розповідали, що ексчоловік співачки Дженніфер Лопес звинуватив її у зрадах зі скандальним P. Diddy.