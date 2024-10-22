Дети скандального P. Diddy публично заступились за отца

Музыкальный продюсер, рэпер P. Diddy с детьми. Фото: Instagram/the_combs_twins

Семья американского рэпера P. Diddy вышла на связь в соцсетях. Они сделали совместное заявление, в котором раскритиковали теории заговора против Шона Комбса (настоящее имя артиста) и поддержали его.

Соответствующая общая публикация появилась в соцсетях детей рэпера.

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Совместное заявление семьи P. Diddy

Совместное заявление появилось в сети во вторник, 22 октября. Комментарии под ним закрыли. За восемь часов оно набрало более 150 тысяч лайков. По словам детей P. Diddy (их у рэпера семеро), прошлый месяц опустошил их семью.

"Многие осудили и его, и нас на основе обвинений, теорий заговоров и ложных нарративов, которые дошли до абсурда в социальных сетях. Мы едины, поддерживая вас на каждом шагу. Мы держимся правды, зная, что она победит, и ничто не разрушит крепость нашей семьи", — отметили дети рэпера.

Свое обращение семья P. Diddy закончила словами, что они скучают по Шону Комбсу и любят его.

Музыкальный продюсер, рэпер P. Diddy с семьей. Скриншот: Instagram/quincy

Это заявление сделано после того, как на этой неделе против P. Diddy были поданы дополнительные судебные тяжбы. До этого против Шона Комбса выступили 120 потенциальных жертв. Рэпер отрицает все обвинения против него и не признал себя виновным в суде.

Сейчас он находится в центре заключения Метрополитен в Бруклине (Нью-Йорк, США), поскольку ожидает суда по разным обвинениям, включая рэкет и секс-торговлю. Первое слушание запланировано на май следующего года, а сейчас идет следствие, активно обсуждаемое в сети и медиа.

Пост был опубликован в социальных сетях на странице Куинси Брауна. Он был усыновлен P. Diddy, когда начал встречаться с матерью Квинси, покойной Ким Портер.

Всего у P. Diddy семеро детей: сыновья Квинси (33 года) Джастин (30), Кристиан (26), и дочери Ченс (18), Д'Лила (17 лет), Джесси, (17) и Лав (два года).

Напомним, ранее мы писали, что сеть облетело видео, на котором P. Diddy намекает на свою вину в преступлениях. Также мы рассказывали, что бывший муж певицы Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах со скандальным P. Diddy.