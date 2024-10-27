Эштон Кутчер и Мила Кунис вышли в люди на фоне скандала с P. Diddy

Американский актер Эштон Кутчер. Фото: Instagram/aplusk

На фоне скандала с рэпером P. Diddy и расследования следователями громких дел американский актер Эштон Кутчер вышел в люди. Компанию ему составили жена, актриса Мила Кунис, и их дети.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Эштон Кутчер вышел в люди на фоне скандала с P. Diddy

Звездная семья посетила бейсбольную игру любимой команды "Лос-Анджелес Доджерс". Эштон, Мила, девятилетняя Уаятт и семилетний Димитрий одели одинаковые сине-белые футболки спортивного клуба. Согласно фото папарацци и словам очевидцев, Кутчер почти не улыбался. Он был сосредоточен, задумчив и буквально не замечал никого вокруг.

По мнению экспертов таблоида, Эштон и Мила расстроены своим положением из-за так называемых "белых вечеринок", на которые в свое время ходил Кутчер. Более того — он долго дружил с P. Diddy. Кутчер и Кунис, уверяют в Daily Mail, сплотились и готовы на любое решение, чтобы уберечь детей от дурной славы.

В окружении звездной семьи сообщают, что уже неделю на Кутчера и его семью сыплются обвинения и угрозы. Актер переживает безопасность своих близких. По слухам, Эштон размышляет над переездом в Европу. По крайней мере, на некоторый, потому что уже в мае начнутся судебные слушания по P. Diddy.

Федеральная прокуратура заявила, что рассматривает возможность предъявления обвинений другим людям, причастным к возможным преступлениям P. Diddy. Между тем, адвокат Тони Базби говорит, что он представляет 120 клиентов, которые собираются подать гражданские иски против P. Diddy и других лиц за насилие.

Напомним, ранее мы писали, что прежняя модель Джо Эскридж едва не стала жертвой P. Diddy. Также мы рассказывали, что Шон Комбс неоднократно пытался включить принцев Гарри и Уильяма в свой элитный круг общения.