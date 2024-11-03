Королева Елизавета получила роль в голливудском блокбастере - фото, видео

Покойная королева Елизавета появится в голливудском блокбастере
Покойная королева Елизавета II неожиданно появится в голливудском фильме. Ее Величество получило роль камео в третьей части ее любимого фильма "Приключения Паддингтона".
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Королева Елизавета появится в фильме о Паддингтоне
Премьера ленты "Приключения Паддингтона в Перу" в Великобритании запланирована на 8 ноября, в то время как в украинских кинотеатрах показ состоится с 16 января 2025 года.
Покойная королева появится в эпизодической роли в фильме. По сюжету она пьет послеобеденный чай с Паддингтоном во дворце.
Этот кадр был снят для короткого видео в рамках празднования платинового юбилея в 2022 году, а впоследствии вошел в полнометражное кино.
В королевской семье положительно отреагировали на это предложение от режиссеров. Как известно, забавный мишка был одним из любимых персонажей Елизаветы II.
"Королевская семья, на самом деле, очень счастлива, что так произошло", — поделилась продюсер фильма Рози Элисон.
Напомним, мы писали, о том, что королева Елизавета так и не осуществила мечту известного музыканта.
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