Меган Маркл у серіалі Форс-мажори - якою була дружина принца Гаррі - фото

Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal

У мережі обговорюють небачене раніше фото дружини принца Гаррі, Меган Маркл. Рідкісною світлиною із герцогинею Сассекською поділився актор Патрик Джей Адамс.

Колишній колега опублікував фото із Меган в Instagram.

Читайте також:

Якою була Меган Маркл до шлюбу з принцом Гаррі

Як відомо, до своїх стосунків із членом королівської родини Меган Маркл була акторкою. Зірка прославилася завдяки своїй ролі в серіалі "Форс-мажори".

Адамс був партнером майбутньої герцогині по майданчику. Днями у своєму блозі він вирішив пригадати, якими були знімання серіалу та поділився небаченими до цього кадрами.

На одному з фото Патрік показав Меган. На чорно-білому фото Маркл сором'язливо дивилася в бік, поки її фотографували.

Меган Маркл на зніманнях серіалу "Форс-мажори". Фото: instagram.com/patrickjadams

У коментарях шанувальники серіалу попросили герцогиню хоча б ще раз з'явитися на телеекранах, а також запропонували Адамсу запросити її на подкаст.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, Меган Маркл та принц Гаррі придбали будинок в Європі.

Подейкують, що після цього Меган Маркл назвала умови, за яких її діти зможуть побачитися з дідусем королем Чарльзом.