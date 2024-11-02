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До шлюбу з Гаррі — у мережі з'явилося небачене фото Меган Маркл

2 листопада 2024 07:00
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Меган Маркл у серіалі Форс-мажори - якою була дружина принца Гаррі - фото
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

У мережі обговорюють небачене раніше фото дружини принца Гаррі, Меган Маркл. Рідкісною світлиною із герцогинею Сассекською поділився актор Патрик Джей Адамс.

Колишній колега опублікував фото із Меган в Instagram

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Якою була Меган Маркл до шлюбу з принцом Гаррі

Як відомо, до своїх стосунків із членом королівської родини Меган Маркл була акторкою. Зірка прославилася завдяки своїй ролі в серіалі "Форс-мажори".

Адамс був партнером майбутньої герцогині по майданчику. Днями у своєму блозі він вирішив пригадати, якими були знімання серіалу та поділився небаченими до цього кадрами.

На одному з фото Патрік показав Меган. На чорно-білому фото Маркл сором'язливо дивилася в бік, поки її фотографували. 

Меган Маркл на зніманнях серіалу "Форс-мажори"
Меган Маркл на зніманнях серіалу "Форс-мажори". Фото: instagram.com/patrickjadams

У коментарях шанувальники серіалу попросили герцогиню хоча б ще раз з'явитися на телеекранах, а також запропонували Адамсу запросити її на подкаст. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, Меган Маркл та принц Гаррі придбали будинок в Європі

Подейкують, що після цього Меган Маркл назвала умови, за яких її діти зможуть побачитися з дідусем королем Чарльзом.

соцмережі королівська родина фото принц Гаррі Меган Маркл

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