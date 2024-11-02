Меган Маркл в сериале Форс-мажоры - какой была жена принца Гарри - фото

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal

В сети обсуждают невиданное ранее фото супруги принца Гарри, Меган Маркл. Редким фотоснимком с герцогиней Сассекской поделился актер Патрик Джей Адамс.

Бывший коллега опубликовал фото из Меган в Instagram.

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Как известно, до своих отношений с членом королевской семьи Меган Маркл была актрисой. Звезда прославилась благодаря своей роли в сериале "Форс-мажоры".

Адамс являлся партнером будущей герцогини по площадке. На днях в своем блоге он решил вспомнить, какими были съемки сериала и поделился невиданными до этого кадрами.

На одном из фото Патрик показал Меган. На черно-белом фото Маркл застенчиво смотрела в сторону, пока ее фотографировали.

Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры". Фото: instagram.com/patrickjadams

В комментариях поклонники сериала попросили герцогиню хотя бы снова появиться на телеэкранах, а также предложили Адамсу пригласить ее на подкаст.

Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри приобрели дом в Европе.

Поговаривают, что после этого Меган Маркл назвала условия, при которых ее дети смогут увидеться с дедушкой королем Чарльзом.