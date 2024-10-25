Принц Гаррі став одним з найбажаніших чоловіків в світі - фото, подробиці

Обігнав Бекхема і Татума — принц Гаррі опинився у списку найбажаніших чоловіків
Принц Гаррі опинився в списку найбажаніших чоловіків світу. Член британської королівської родини обігнав у рейтингу навіть футболіста Девіда Бекхема та актора Ченнінга Татума.
Список "найгарячіших" чоловіків за останні 60 років зробило видання Harper’s Bazaar.
Принц Гаррі увійшов у тридцятку найгарніших чоловіків світу
У рейтингу від модного видання опинилися актори, співаки та спортсмени. Серед них герцог Сассекський зайняв почесне 25 місце, випередивши відомий голлівудських красунчиків.
Не для кого не секрет, що до одруження з Меган Маркл, принц був одним із найбажаніших холостяків світу та підкорював серця багатьох дівчат.
Під 28 номером у переліку опинився зірка "Володаря перстнів" Орландо Блум, а 29-у сходинку зайняв Райян Гослінг.
Ще один улюбленець Британії Девід Бекхем посів аж 39 місце у рейтингу, поступившись секс-символу "2010-х" Ченінгу Татуму — він 33-й.
А ось найбажанішим чоловіком за останні 60 років видання назвало зірку Голлівуда Джеймса Діна, який трагічно загинув 1955 року.
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