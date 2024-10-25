Принц Гаррі став одним з найбажаніших чоловіків в світі - фото, подробиці

Принц Гаррі. Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гаррі опинився в списку найбажаніших чоловіків світу. Член британської королівської родини обігнав у рейтингу навіть футболіста Девіда Бекхема та актора Ченнінга Татума.

Список "найгарячіших" чоловіків за останні 60 років зробило видання Harper’s Bazaar.

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У рейтингу від модного видання опинилися актори, співаки та спортсмени. Серед них герцог Сассекський зайняв почесне 25 місце, випередивши відомий голлівудських красунчиків.

Не для кого не секрет, що до одруження з Меган Маркл, принц був одним із найбажаніших холостяків світу та підкорював серця багатьох дівчат.

Принц Гаррі увійшов до тридцятки найгарніших чоловіків. Фото: instagram.com/sussexroyal

Під 28 номером у переліку опинився зірка "Володаря перстнів" Орландо Блум, а 29-у сходинку зайняв Райян Гослінг.

Ще один улюбленець Британії Девід Бекхем посів аж 39 місце у рейтингу, поступившись секс-символу "2010-х" Ченінгу Татуму — він 33-й.

А ось найбажанішим чоловіком за останні 60 років видання назвало зірку Голлівуда Джеймса Діна, який трагічно загинув 1955 року.

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