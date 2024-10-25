Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обогнал Бекхэма и Татума – принц Гарри оказался в списке самых желанных мужчин arrow

Обогнал Бекхэма и Татума – принц Гарри оказался в списке самых желанных мужчин

25 октября 2024 07:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Принц Гарри стал одним из самых желанных мужчин в мире - фото, подробности
Принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Принц Гарри оказался в списке самых желанных мужчин мира. Член британской королевской семьи обогнал в рейтинге даже футболиста Дэвида Бекхэма и актера Ченнинга Татума.

Список самых "горячих" мужчин за последние 60 лет сделало издание Harper's Bazaar.

Читайте также:

Принц Гарри вошел в тридцатку самых красивых мужчин мира

В рейтинге модного издания оказались актеры, певцы и спортсмены. Среди них герцог Сассекский занял почетное 25 место, опередив известных голливудских красавчиков.

Не для кого не секрет, что до женитьбы на Меган Маркл, принц был одним из самых желанных холостяков мира и покорял сердца многих девушек.

Принц Гарри вошел в тридцатку самых красивых мужчин
Принц Гарри вошел в тридцатку самых красивых мужчин. Фото: instagram.com/sussexroyal

Под 28-м номером в списке оказался звезда "Властелина колец" Орландо Блум, а 29-ю строчку занял Райян Гослинг.

Еще один любимец Британии Дэвид Бекхэм занял 39 место в рейтинге, уступив секс-символу "2010-х" Ченингу Татуму — он 33-й.

А вот самым желанным мужчиной за последние 60 лет издание назвало звезду Голливуда Джеймса Дина, трагически погибшего в 1955 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by James Dean (@jamesdean)

Ранее королева Камила шокировала появление на западе в Сиднее без маникюра.

Также стало известно, кто был рядом с королевой Елизаветой в последние часы ее жизни.

рейтинг королевская семья зарубежные звезды Голливуд принц Гарри

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс

06:40 Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября

06:30 Водитель на "ноле" — нужно ли ему боевое распоряжение

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в конце октября

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Новость с видео

06:27 Война бедных — почему борьба правоохранителей с МСЭК неэффективна

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

06:10 Военная пенсия по инвалидности — каков размер и особенности назначения

06:01 Ощадбанк отказался вернуть списанные мошенниками 55 тыс. грн — что решил суд

05:58 Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс

06:40 Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября

06:30 Водитель на "ноле" — нужно ли ему боевое распоряжение

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в конце октября

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Новость с видео

06:27 Война бедных — почему борьба правоохранителей с МСЭК неэффективна

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

06:10 Военная пенсия по инвалидности — каков размер и особенности назначения

06:01 Ощадбанк отказался вернуть списанные мошенниками 55 тыс. грн — что решил суд

05:58 Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре