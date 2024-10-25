Принц Гарри стал одним из самых желанных мужчин в мире - фото, подробности

Принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри оказался в списке самых желанных мужчин мира. Член британской королевской семьи обогнал в рейтинге даже футболиста Дэвида Бекхэма и актера Ченнинга Татума.

Список самых "горячих" мужчин за последние 60 лет сделало издание Harper's Bazaar.

Читайте также:

Принц Гарри вошел в тридцатку самых красивых мужчин мира

В рейтинге модного издания оказались актеры, певцы и спортсмены. Среди них герцог Сассекский занял почетное 25 место, опередив известных голливудских красавчиков.

Не для кого не секрет, что до женитьбы на Меган Маркл, принц был одним из самых желанных холостяков мира и покорял сердца многих девушек.

Принц Гарри вошел в тридцатку самых красивых мужчин. Фото: instagram.com/sussexroyal

Под 28-м номером в списке оказался звезда "Властелина колец" Орландо Блум, а 29-ю строчку занял Райян Гослинг.

Еще один любимец Британии Дэвид Бекхэм занял 39 место в рейтинге, уступив секс-символу "2010-х" Ченингу Татуму — он 33-й.

А вот самым желанным мужчиной за последние 60 лет издание назвало звезду Голливуда Джеймса Дина, трагически погибшего в 1955 году.

Ранее королева Камила шокировала появление на западе в Сиднее без маникюра.

Также стало известно, кто был рядом с королевой Елизаветой в последние часы ее жизни.