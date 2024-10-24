Королева Камілла знехтувала манікюром під час королівського туру — фото

Королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily

Король Чарльз та королева Камілла відвідали Сіднейський оперний театр. Під час свого австралійського туру вони провели чимало зустрічей. Однак, обраниця монарха засмутила прихильників недоглянутим виглядом.

Світлини королівська родина виклала в Instagram.

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Королева Камілла знехтувала манікюром

Королева Камілла обрала для королівського туру білу сукню-пальто з чорними смужками, бежеві туфлі і доповнила лук браслетом Van Cleef & Arpels. Водночас не забула про сонячні окуляри.

Рука королеви Камілли. Фото: instagram/theroyalfamily

Її Величність знехтувала манікюром та з'явилась на публіці з трохи обдертими нігтями.

Натомість король Чарльз вбрався у сірий костюм, сорочку та краватку в принт зебри. Попри недосконалості, пара мала щасливий та радісний вигляд.

Королева Камілла забула про манікюр. Фото: instagram/theroyalfamily

Нагадаємо, кого останнього бачила покійна королева Єлизавета ІІ. Також ми розповідали, як минув австралійський тур короля Чарльза та його коханої і до чого тут принцеса Діана.