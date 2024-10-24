Королева Камилла пренебрегла маникюром во время королевского тура.

Шокировала ободранными ногтями — королева Камилла показалась без маникюра в Сиднее
Король Чарльз и королева Камилла посетили Сиднейский оперный театр. Во время австралийского тура они провели немало встреч. Однако избранница монарха огорчила сторонников неухоженным видом.
Фотографию королевская семья выложила в Instagram.
Королева Камилла пренебрегла маникюром
Королева Камилла выбрала для королевского тура белое платье-пальто с черными полосками, бежевые туфли и дополнила браслет лук Van Cleef & Arpels. В то же время не забыла о солнцезащитных очках.
Ее Величество пренебрегло маникюром и появилась на публике с немного ободранными ногтями.
Зато король Чарльз облачился в серый костюм, рубашку и галстук в принт зебры. Несмотря на несовершенство, пара выглядела счастливой и радостной.
Напомним, кого последнего видела покойная королева Елизавета II. Также мы рассказывали, как прошел австралийский тур короля Чарльза и его любимой и к чему здесь принцесса Диана.
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