Король Чарльз зможе побачити дітей принца Гаррі лише за однієї умови - деталі

Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal

Герцогиня Сассекська, схоже, хоче зробити крок на зустріч королівській родині. Меган Маркл за певних умов готова дозволити дітям зустрітися із королем Чарльзом.

Про це пише видання Express.

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Напружена атмосфера між членами королівської родини не сприяє тому, аби діти принца Гаррі та Меган Маркл спілкувалися із своїм дідусем та іншими родичами у Великій Британії.

Однак, схоже, що після тривалої перерви Меган все ж таки наважиться привезти сина Арчі та доньку Лілібет у гості до короля Чарльза.

Думка герцогині змінилася після того, як вони із принцем Гаррі придбали будинок в Португалії. За словами інсайдера, тепер Меган зможе почуватися більш безпечно

"Тепер, якщо це буде вважатися безпечним, цілком ймовірно, що в якийсь момент вона дасть своє благословення Гаррі на те, щоб відвезти Арчі та Лілібет до їхнього діда, короля Чарльза. А з точки зору логістики наявність житла в Португалії полегшить завдання, оскільки Меган зможе прилетіти туди з дітьми, не почуваючись у пастці", — каже джерело.

Нагадаємо, днями принц Вільям згадав до принца Гаррі на тлі скандалу між ними.

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