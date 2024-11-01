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Меган Маркл назвала умови для зустрічі короля Чарльза з онуками

1 листопада 2024 07:00
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Король Чарльз зможе побачити дітей принца Гаррі лише за однієї умови - деталі
Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Герцогиня Сассекська, схоже, хоче зробити крок на зустріч королівській родині. Меган Маркл за певних умов готова дозволити дітям зустрітися із королем Чарльзом.

Про це пише видання Express.

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Напружена атмосфера між членами королівської родини не сприяє тому, аби діти принца Гаррі та Меган Маркл спілкувалися із своїм дідусем та іншими родичами у Великій Британії.

Однак, схоже, що після тривалої перерви Меган все ж таки наважиться привезти сина Арчі та доньку Лілібет у гості до короля Чарльза. 

Думка герцогині змінилася після того, як вони із принцем Гаррі придбали будинок в Португалії. За словами інсайдера, тепер Меган зможе почуватися більш безпечно 

"Тепер, якщо це буде вважатися безпечним, цілком ймовірно, що в якийсь момент вона дасть своє благословення Гаррі на те, щоб відвезти Арчі та Лілібет до їхнього діда, короля Чарльза. А з точки зору логістики наявність житла в Португалії полегшить завдання, оскільки Меган зможе прилетіти туди з дітьми, не почуваючись у пастці", — каже джерело.

Нагадаємо, днями принц Вільям згадав до принца Гаррі на тлі скандалу між ними.

Також ми писали, що принц Гаррі потрапив до тридцятки найбажаніших чоловіків світу.

Меган Маркл королівська родина король Чарльз ІІІ принц Гаррі діти

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