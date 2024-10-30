Принц Вільям зворушив спогадами про маму та брата Гаррі — відео

Принц Вільям вперше публічно згадав про Гаррі на тлі скандалу
У двосерійному документальному фільмі "Принц Вільям: ми можемо покінчити з безпритульністю" перший син принцеси Діани згадав про дитинство. Це його перша розповідь про брата Гаррі після гучного скандалу та розриву стосунків.
Про це пише Page Six.
Принц Вільям розповів про спільний спогад з Гаррі
На екрани вийшов двосерійний документальний фільм "Принц Вільям: ми можемо покінчити з безпритульністю". У ньому майбутній монарх згадав переломний момент з дитинства.
Вільям розповів, як вперше з благодійності його "познайомила" мама, принцеса Діана. Вона відвела його та принца Гаррі в британську організацію The Passage, яка підтримує безпритульних.
"Вона відвела нас з Гаррі туди. Мені на той момент було 11, можливо, 10. Я ніколи раніше не був у чомусь подібному, і мене трохи хвилювало, чого очікувати. Моя мама йшла як завжди, змушуючи всіх почуватися розслабленими, сміялася та жартувала. Я пам’ятаю, як тоді я подумав: "Ну, якщо в кожного не буде дому, їм усім буде дуже сумно". Але це було неймовірно, наскільки це було щасливе середовище. Я пам’ятаю — там були хороші розмови, гра в шахи, бесіди, і тоді мені стало відомо, що є й інші люди, які живуть не так, як ти", — розповів Вільям.
Принц вважає той день змінив його. Відтоді світ сприймався інакше.
"Знаєте, коли ви зовсім маленькі, ви просто думаєте, що життя — це те, що ви бачите перед собою, і у вас насправді немає ідеї, що шукати в іншому місці. Це коли ти зустрічаєш людей, як я тоді, які вкладають у твою голову іншу перспективу і кажуть: "Ну, минулої ночі я жив на вулиці", а ти кажеш: "Вау", — додав Вільям.
Це вперше, коли він публічно заговорив про свого брата на тлі розладу в Британській королівській родині.
Нагадаємо, у документальному фільмі вперше показали архівні фото принцеси Діани, яка допомагає безпритульним. Також ми розповідали, як принц Вільям та Кейт Міддлтон будуть святкувати Гелловін.
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