Принц Вільям зворушив спогадами про маму та брата Гаррі — відео

Принцеса Діана, принц Гаррі та принц Вільям у будинку для безпритульних. Фото: Kensington Palace/X

У двосерійному документальному фільмі "Принц Вільям: ми можемо покінчити з безпритульністю" перший син принцеси Діани згадав про дитинство. Це його перша розповідь про брата Гаррі після гучного скандалу та розриву стосунків.

Про це пише Page Six.

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На екрани вийшов двосерійний документальний фільм "Принц Вільям: ми можемо покінчити з безпритульністю". У ньому майбутній монарх згадав переломний момент з дитинства.

Вільям розповів, як вперше з благодійності його "познайомила" мама, принцеса Діана. Вона відвела його та принца Гаррі в британську організацію The Passage, яка підтримує безпритульних.

"Вона відвела нас з Гаррі туди. Мені на той момент було 11, можливо, 10. Я ніколи раніше не був у чомусь подібному, і мене трохи хвилювало, чого очікувати. Моя мама йшла як завжди, змушуючи всіх почуватися розслабленими, сміялася та жартувала. Я пам’ятаю, як тоді я подумав: "Ну, якщо в кожного не буде дому, їм усім буде дуже сумно". Але це було неймовірно, наскільки це було щасливе середовище. Я пам’ятаю — там були хороші розмови, гра в шахи, бесіди, і тоді мені стало відомо, що є й інші люди, які живуть не так, як ти", — розповів Вільям.

Принц вважає той день змінив його. Відтоді світ сприймався інакше.

"Знаєте, коли ви зовсім маленькі, ви просто думаєте, що життя — це те, що ви бачите перед собою, і у вас насправді немає ідеї, що шукати в іншому місці. Це коли ти зустрічаєш людей, як я тоді, які вкладають у твою голову іншу перспективу і кажуть: "Ну, минулої ночі я жив на вулиці", а ти кажеш: "Вау", — додав Вільям.

Це вперше, коли він публічно заговорив про свого брата на тлі розладу в Британській королівській родині.

Нагадаємо, у документальному фільмі вперше показали архівні фото принцеси Діани, яка допомагає безпритульним. Також ми розповідали, як принц Вільям та Кейт Міддлтон будуть святкувати Гелловін.