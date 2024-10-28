Принц Вільям показав унікальні архівні фото з принцесою Діаною

Принц Вільям показав фото з Діаною, які раніше не публікували
В останні дні жовтня на британському телебаченні вийде двосерійний документальний фільм "Принц Вільям: ми можемо покінчити з бездомністю". У промо до виходу проєкту старший син короля Чарльза III показав архівні фото своєї мами, принцеси Діани, які до цього моменту не публікували.
Про це повідомляє видання Hello.
Невидані фото принцеси Діани та принц Вільяма
У двосерійному документальному фільмі принц Вільям відвідує організації, які співпрацюють з його компанією Homewards. Одну з них, The Passage, службу допомоги безпритульним в Лондоні, він знає ще з дитинства.
У червні 1993-го (за чотири роки до загибелі принцеси Діани у ДТП в Парижі) принц Вільям відвідав з мамою один з притулків. На архівних фотографіях члени королівської родини спілкувались з постояльцями установи та її працівниками.
Також принц Вільям, який зараз є першим в черзі на престол, грав в шахи з постояльцем притулку. За його словами громадська діяльність матері вплинула на те, ким він є зараз. Майбутній король каже, що обговорює це питання зі своїми дітьми: 11-річним принцом Джорджем, дев'ятирічною принцесою Шарлоттою та шестирічним принцом Луї.
"Коли я був зовсім маленьким, моя мама почала говорити про безпритульність. Так само як я зараз, коли мої діти гуляли в школі. Ми бачили людей на вулицях. Коли ти маленький, тобі просто цікаво, і ти ніби намагаєшся зрозуміти, що відбувається. Ти просто ставиш запитання, наприклад, чому вони там сидять? І моя мама розмовляла з нами трохи про те, чому вони були там, і це, безумовно, мало великий вплив", — зізнався принц Вільям.
Нагадаємо, раніше ми писали, як принц Вільям та Кейт Міддлтон святкують Гелловін. Також ми розповідали, що принц Гаррі опинився у списку найбажаніших чоловіків.
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