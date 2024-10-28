Принц Вільям показав унікальні архівні фото з принцесою Діаною

Принцеса Діана зі старшим сином та працівниками притулку для бездомних. Скриншот: YouTube/itv

В останні дні жовтня на британському телебаченні вийде двосерійний документальний фільм "Принц Вільям: ми можемо покінчити з бездомністю". У промо до виходу проєкту старший син короля Чарльза III показав архівні фото своєї мами, принцеси Діани, які до цього моменту не публікували.

Про це повідомляє видання Hello.

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У двосерійному документальному фільмі принц Вільям відвідує організації, які співпрацюють з його компанією Homewards. Одну з них, The Passage, службу допомоги безпритульним в Лондоні, він знає ще з дитинства.

У червні 1993-го (за чотири роки до загибелі принцеси Діани у ДТП в Парижі) принц Вільям відвідав з мамою один з притулків. На архівних фотографіях члени королівської родини спілкувались з постояльцями установи та її працівниками.

Принцеса Діана з принцом Вільямом в одному з притулків The Passage. Скриншот: YouTube/itv

Принцеса Діана та принц Вільям спілкувались з постояльцями притулку та працівниками. Скриншот: YouTube/itv

Також принц Вільям, який зараз є першим в черзі на престол, грав в шахи з постояльцем притулку. За його словами громадська діяльність матері вплинула на те, ким він є зараз. Майбутній король каже, що обговорює це питання зі своїми дітьми: 11-річним принцом Джорджем, дев'ятирічною принцесою Шарлоттою та шестирічним принцом Луї.

"Коли я був зовсім маленьким, моя мама почала говорити про безпритульність. Так само як я зараз, коли мої діти гуляли в школі. Ми бачили людей на вулицях. Коли ти маленький, тобі просто цікаво, і ти ніби намагаєшся зрозуміти, що відбувається. Ти просто ставиш запитання, наприклад, чому вони там сидять? І моя мама розмовляла з нами трохи про те, чому вони були там, і це, безумовно, мало великий вплив", — зізнався принц Вільям.

Принц Вільям грає в шахи в притулку для безпритульних. Скриншот: YouTube/itv

Нагадаємо, раніше ми писали, як принц Вільям та Кейт Міддлтон святкують Гелловін. Також ми розповідали, що принц Гаррі опинився у списку найбажаніших чоловіків.