Принц Уильям показал уникальные архивные фото с принцессой Дианой

Принцесса Диана со старшим сыном и работниками приюта для бездомных. Скриншот: YouTube/itv

В последние дни октября на британском телевидении выйдет двухсерийный документальный фильм "Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью". В промо к выходу проекта старший сын короля Чарльза III показал архивные фото своей мамы, принцессы Дианы, которые до сих пор не публиковали.

Об этом сообщает издание Hello.

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В двухсерийном документальном фильме принц Уильям посещает организации, которые сотрудничают с его компанией Homewards. Одну из них, The Passage, службу помощи бездомным в Лондоне, он знает еще с детства.

В июне 1993-го (за четыре года до гибели принцессы Дианы в ДТП в Париже) принц Уильям посетил с мамой один из приютов. На архивных фотографиях члены королевской семьи общались с постояльцами учреждения и его работниками.

Принцесса Диана с принцем Уильямом в одном из приютов The Passage. Скриншот: YouTube/itv

Принцесса Диана и принц Уильям общались с постояльцами приюта и сотрудниками. Скриншот: YouTube/itv

Также принц Уильям, который сейчас первый в очереди на престол, играл в шахматы с постояльцем приюта. По его словам общественная деятельность матери повлияла на то, кем он сейчас. Будущий король говорит, что обсуждает этот вопрос со своими детьми: 11-летним принцем Джорджем, девятилетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи.

"Когда я был совсем маленьким, моя мама начала говорить о беспризорности. Так же, как я сейчас, когда мои дети гуляли в школе. Мы видели людей на улицах. Когда ты маленький, тебе просто интересно, и ты будто пытаешься понять, что происходит. Ты просто задаешься вопросом, например, почему они там сидят? И моя мама разговаривала с нами немного о том, почему они были там, и это, безусловно, оказало большое влияние", — признался принц Уильям.

Принц Уильям играет в шахматы в приюте для бездомных. Скриншот: YouTube/itv

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