З ким проведуть Гелловін принц Вільям та Кейт Міддлтон

Принц та принцеса Уельські. Фото: Reuters

В багатьох країнах світу вже відзначають Гелловін, хоча він припадає на 31 жовтня. З локацією святкування визначились принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

Про це повідомляє видання Hello.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон наразі проводять час з 11-річним принцом Джорджем, дев’ятирічною принцесою Шарлоттою та шестирічним принцом Луї. В їх дітей зараз осінні канікули (вчаться в школі Ламбрук).

Зазвичай родина усамітнюється у своїй заміській резиденції в Норфолку — Анмер-Голл. Тут вони планують разом провести і цьогорічний Гелловін.

Цього року діти принца Вільяма (він перший в черзі на престол) скоріш за все візьмуть участь у місцевих заходах у Норфолку. Там з 29 по 31 жовтня пройде захід "Зробіть свій власний гарбузовий будинок", натхненний книгою Гелен Купер "Гарбузовий суп".

Кейт не раз була помічена, як купувала костюми в місцевому магазині Sainsbury's для своїх дітей. Втім, цього року, не факт, що принцеса Уельська завітає до нього. Це був важкий рік для Вільяма та Кейт, оскільки у принцеси діагностували рак, але у вересні було підтверджено, що вона завершила курс хімієтерапії.

Кейт розпочала не сильно завантажену робочу програму, оскільки вона поступово повертається до своїх королівських обов’язків. Вже відомо, що принцеса Уельська сподівається приєднатися до королівської сім’ї в неділю пам’яті 10 листопада, а також зараз планує свій щорічний концерт різдвяних колядок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі опинився у списку найбажаніших чоловіків. Також ми розповідали, які фільми слід подивитися на Гелловін.