С кем проведут Хэллоуин принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц и принцесса Уэльские. Фото: Reuters

Во многих странах мира уже отмечают Хэллоуин, хотя он приходится на 31 октября. С локацией празднования определились принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает издание Hello.

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Хэллоуин принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводят время с 11-летним принцем Джорджем, девятилетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи. У их детей сейчас осенние каникулы (учатся в школе Ламбрук).

Обычно семья уединяется в своей загородной резиденции в Норфолке — Анмер-Холл. Здесь они планируют вместе провести и Хэллоуин.

В этом году дети принца Уильяма (он первый в очереди на престол), скорее всего, примут участие в местных мероприятиях в Норфолке. Там с 29 по 31 октября пройдет мероприятие "Сделайте свой собственный тыквенный дом", вдохновленное книгой Хелен Купер "Тыквенный суп".

Кейт не раз была подмечена, как покупала костюмы в местном магазине Sainsbury's для своих детей. Впрочем, в этом году не факт, что принцесса Уэльская посетит его. Это был тяжелый год для Уильяма и Кейт, поскольку у принцессы диагностировали рак, но в сентябре было подтверждено, что она завершила курс химиотерапии.

Кейт начала не сильно загруженную рабочую программу, поскольку она постепенно возвращается к своим королевским обязанностям. Уже известно, что принцесса Уэльская надеется присоединиться к королевской семье в воскресенье памяти, 10 ноября, а также сейчас планирует свой ежегодный концерт рождественских колядок.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри оказался в списке самых желанных мужчин. Также мы рассказывали, какие фильмы следует посмотреть на Хэллоуин.